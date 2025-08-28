Vous n’allez plus galérer avec vos retouches photos si vous connaissez cette astuce

Vous aimerez bien retoucher des images mais Photoshop est beaucoup trop compliqué pour vous ? Eh bien, ce n’est pas grave ! Gemini, le chatbot de Google, est là.

Vous aviez déjà entendu parler de Gemini, non ? Ce concurrent direct de ChatGPT intègre déjà un générateur d’images et une fonction permettant de retoucher une photo en ligne à partir d’un simple prompt.

Récemment, il a été mis à jour. Et avec, l’éditeur photo a gagné en précision

Découvrez le nouveau Gemini !

L’ancienne version présentait plusieurs défauts, notamment la tendance à transformer l’apparence des personnes. Mais aujourd’hui, cette limite a été corrigée. Le nouveau modèle conserve fidèlement le visage ou la silhouette. Ce, même lorsque l’image est modifiée et replacée dans un contexte totalement différent.

Il est possible de tester différents styles vestimentaires ou d’essayer de nouvelles professions. Vous pouvez même vous projeter dans une version plus âgée de vous-même, tout en restant parfaitement reconnaissable.

Our new native image generation and editing is state-of-the-art, and ranked #1 in the world. And we're rolling it out for free to everyone today.



You’ve got the tools. Now go bananas. Ideas & inspiration in the 🧵below. pic.twitter.com/mw7XyG5nes — Google Gemini App (@GeminiApp) August 26, 2025

L’outil permet également de combiner deux photos. L’utilisateur peut télécharger son portrait et celui de son animal de compagnie, puis demander à l’IA de créer un rendu commun.

La fonction peut aussi servir à appliquer le style d’une image sur une autre. Ou encore à transformer l’apparence d’une pièce vide en lui donnant une nouvelle décoration.

Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, cette nouvelle fonctionnalité n’est pas réservée aux abonnés payants. Google a choisi de la proposer dans la version gratuite de Gemini.

Les photos générées ou modifiées par l’IA portent cependant un marquage. Un filigrane visible est ajouté à l’image, accompagné d’un autre invisible appelé SynthID. Ce double marquage permet d’indiquer que le contenu est issu de l’IA, et non d’une création classique.

Alors, avez-vous déjà essayé cette fonctionnalité ? Si oui, qu’en dites-vous ? A vous la parole dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.