Le mode IA de Google enfin en Europe : devinez quel pays reste à la traîne

Vous rêviez de voir l’IA générative débarquer dans vos recherches Google ? Vous pouvez vous réjouir. Le mode IA arrive en Europe, sauf dans un pays en particulier.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Vous avez sûrement déjà entendu parler du mode IA de Google. Lancé en juin dernier, il fait souvent la une. Et ce n’est pas un hasard vu ses capacités. Mais en gros, intégré directement dans votre moteur de recherche, il rend vos résultats plus riches et plus intelligents.

Jusqu’ici, c’était réservé aux utilisateurs aux États-Unis. Mais aujourd’hui, Google a décidé d’ouvrir son mode IA à L’Europe. Pourtant, tous les Européens ne pourront pas en profiter tout de suite.

Le mode IA de Google en Europe ? Oui, mais pas pour tout le monde !

Google a enfin décidé de déployer son mode IA en Europe. Une révolution pour toutes les personnes qui utilisent le moteur de recherche au quotidien.

Pour ceux qui ne savent pas, le principe de cette fonctionnalité est d’utiliser Gemini au sein de l’interface du moteur de recherche. Le but est d’obtenir des résultats de recherche encore plus personnalisés.

Google a confirmé l’arrivée de son mode IA dans de nombreux pays européens. Sauf pour la France. Encore une fois, les utilisateurs français restent sur la touche.

🇫🇷 Pas de « mode IA » pour la France !



Google déploie son moteur de recherche dopé à l’IA dans 40 pays… mais pas chez nous !



Motif : un flou réglementaire… ⚖️



Résultat : l’Europe avance, la France attend.



Vous commencez aussi à être blasé ? 😒#Google #IA #France #Tech pic.twitter.com/zASDCN3Iww — MaTech (@iMathTechs) October 8, 2025

La situation ne fait donc pas que des heureux. Kent Walker, responsable des affaires publiques chez Google, n’a pas mâché ses mots. Selon lui, la France prend du retard et se retrouve « bloquée avec des services d’intelligence artificielle datant de l’année ». Difficile de lui donner tort.

Pourquoi une telle pénalisation ?

Pourquoi la France est-elle mise de côté alors que le reste de l’Europe découvre le mode IA de Google ? La réponse, elle, se trouve du côté du contexte juridique. Plus précisément des droits voisins.

En effet, cette loi oblige Google à rémunérer les médias lorsque leurs contenus apparaissent dans les résultats de recherche ou sur Google News.

Or, il faut dire que le dossier est déjà bien tendu entre Google et la France. Puisque le géant américain a déjà écopé de plus de 750 millions d’euros d’amende pour ne pas avoir respecté ces obligations en 2021 et 2024. Et visiblement, il n’a pas vraiment envie de changer de stratégie pour autant.

Alors, tout espoir est-il perdu pour la France ? Pas tout à fait. Google dit vouloir résoudre ces blocages juridiques dans les prochaines semaines ou mois. En attendant, il n’y a plus qu’à patienter. Les internautes français, eux, devront continuer à faire leurs recherches à l’ancienne.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.