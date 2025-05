SEO : le Mode IA de Google arrive sur la Search Console, soyez prêts

Google renforce sa Search Console avec l’arrivée tant attendue du Mode IA. Un tournant pour les pros du SEO, qui vont devoir apprivoiser ce nouveau venu dans leurs rapports d’analyse.

Google vient de confirmer qu’ils vont ajouter une dose d’IA dans la Search Console. Ce n’est pas encore actif, mais clairement en cours de déploiement. Ce nouveau mode s’inscrit ainsi dans la refonte des résultats de recherche boostés à l’IA. La documentation est encore confuse, les rapports ne sont pas très bavards, et l’emplacement des données IA dans l’interface pose question. John Mueller a tenté de clarifier les choses, mais le flou persiste sur plusieurs points techniques.

Google prépare l’arrivée du Mode IA dans la Search Console. Ce n’est pas encore activé, mais la machine est lancée. Et quand on connaît la puissance de l’IA générative dans les résultats de recherche, il vaut mieux être prêt à décoder ce que ça va changer dans nos tableaux de bord SEO.

Lors du lancement du mode IA dans les résultats de recherche américains, ça a été un joyeux bazar côté reporting. La documentation officielle parlait vaguement d’aperçus IA et c’est tout. Rien sur le trafic, les clics, les impressions.

Mais récemment, un nouveau document d’aide est apparu. La Search Console va bel et bien afficher les données du mode IA. Et c’est John Mueller himself (le boss SEO chez Google) qui l’a confirmé dans un commentaire LinkedIn.

Google's @JohnMu has confirmed that AI Mode reporting will indeed come to Search Console – exactly what that means is not clear but the data will be in Search Console's performance reports soon – more details at https://t.co/PcOAXNCXJ4 pic.twitter.com/br9XRXIff1