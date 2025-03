Google lance le Mode IA : la mort des sites web et des moteurs de recherche ?

Google dévoile un Mode IA pour son moteur de recherche ! Il va permettre de laisser l’IA chercher des informations ou des produits sur le web à votre place, à la manière de ChatGPT Search. Est-ce la fin des sites et d’internet tel que nous l’avons toujours connu ?

Depuis le lancement de son moteur en 1998, Google a posé les bases de la recherche web. Les internautes ont pris l’habitude de taper des mots clés ou des phrases complètes, afin d’accéder à une liste de pages web classées par ordre de pertinence pour répondre à leurs requêtes.

Ce modèle a été repris par tous les concurrents comme Microsoft Bing et Yahoo, et les codes n’ont pratiquement pas changé… jusqu’à l’apparition de l’IA fin 2022.

Avec l’émergence d’outils comme ChatGPT, l’hégémonie des moteurs de recherche a été menacée pour la première fois.

Initialement capables de répondre aux questions en cherchant des réponses dans leurs bases de données, les chatbots IA ont ensuite été connectés à internet.

Ils peuvent désormais consulter les sites web et les réseaux sociaux afin de fournir des réponses basées sur les dernières actualités.

Le roi du web perd du terrain face à l’IA

Par conséquent, de plus en plus de personnes choisissent d’utiliser les chatbots IA plutôt que les moteurs de recherche classiques pour chercher des informations.

Aux États-Unis, selon une récente étude, plus d’un tiers des internautes a déjà adopté cette nouvelle pratique.

Face à cette menace grandissante, Google cherche à s’adapter et à utiliser sa propre IA pour rester la référence en matière de recherche web…

En 2024, la firme a lancé sa fonctionnalité « AI Overviews ». Vous n’en avez pas entendu parler ? C’est normal : elle est disponible aux États-Unis et dans plus de 100 pays, mais toujours pas en France.

Elle permet de générer des résumés concis et informatifs en réponse aux requêtes des utilisateurs. Ces résumés apparaissent en haut des pages de résultats de recherche, afin de fournir une réponse directe à l’utilisateur sans qu’il ait besoin de cliquer sur un lien.

C’était déjà un bouleversement, mais il ne s’agissait en fait que d’un début. À présent, Google s’apprête à ajouter un onglet entièrement dédié à l’IA dans son moteur de recherche : le AI Mode ou Mode IA.

Mode IA : la réponse de Google à ChatGPT Search

Basé sur l’IA Gemini 2.0, ce mode permet de trouver et d’organiser automatiquement les informations sur internet. Les résultats sont ensuite présentés sur une interface de dialogue permettant de poser facilement des questions complémentaires.

Il s’agit donc d’une réponse directe à ChatGPT Search et autres autres IA proposant des fonctions de recherche web comme xAI Grok 3 et DeepSeek !

Selon Robby Stein, vice-président des produits, « le but et la vision pour le Mode IA sont de donner aux gens le pouvoir de chercher n’importe quoi sans effort ».

Il explique que cette fonctionnalité est née des retours des internautes ayant utilisé AI Overviews. Après avoir déployé cet outil auprès de plus d’un milliard d’utilisateurs, Google a réalisé qu’ils voulaient davantage de résumés sur Search.

Certains ajoutent même « IA » à la fin de leurs recherches pour obtenir une Overview en réponse. C’est précisément ce que va leur offrir le Mode IA.

Chaque fois que vous utiliserez cette fonctionnalité, Gemini exploitera une technique « query fan-out » (requête en éventail) permettant de mener de multiples recherches concurrentes sur divers sujets et sources de données.

L’IA exploitera aussi les systèmes d’information propriétaires de Google, dont le Knowledge Graph, pour compléter les informations trouvées en ligne.

Ce mode n’est pas sans rappeler l’outil Deep Research de Google mais fournit « une expérience que les gens peuvent utiliser chaque jour, en mouvement, et recevoir une réponse pendant qu’ils attendent, assez rapidement ».

Une expérience visuellement riche et sourcée

Les abonnés à Google One AI Premium peuvent commencer à utiliser le Mode IA dès aujourd’hui, mais tous les éléments de l’interface prévus par la firme ne seront pas déployés immédiatement.

À long terme, l’idée est de proposer une expérience visuelle très riche. Par exemple, si vous demandez au Mode IA de comparer deux paires de chaussures, il pourra générer un graphique de comparaison. Des images et des vidéos pourront aussi être incorporées.

Par ailleurs, les sources seront affichées de façon plus visible que sur AI Overviews. Des images accompagneront les liens vers les sites web. Si le Mode IA n’est pas certain de pouvoir produire une réponse sûre, il affichera une liste de résultats de recherche.

Les premiers tests ont des résultats surprenants

Lors des tests menés par Google, Stein explique que les gens ont utilisé le Mode IA différemment des moteurs de recherche traditionnels.

En moyenne, les testeurs ont écrit des requêtes deux fois plus longues, et ont posé des suites de question dans près d’un quart des cas.

Selon Stein, « nous voyons des gens amener des questions plus compliquées et faire des faire des allers-retours pour clarifier, apprendre et aller plus en profondeur ».

Un danger pour internet ?

Le but du Mode IA est d’améliorer l’expérience de navigation sur le web pour les internautes. Toutefois, n’oublions pas que l’IA présente encore des défauts qui pourraient directement impacter cet outil.

Le plus gros point faible des modèles comme Gemini est l’hallucination. Lorsqu’une IA ne connaît pas la réponse à une question, elle tend à inventer des informations plutôt que d’avouer qu’elle ne sait pas.

Ce problème concerne déjà AI Overview. Par exemple, lors d’un récent exemple partagé sur Reddit, l’IA a menti sur le fait que l’extrême droite dirige l’Inde. Pourtant, elle n’a pas invité l’utilisateur à vérifier l’info.

À l’échelle du Mode IA, censé présenter des pages entières de texte, les conséquences pourraient être catastrophiques. C’est tout particulièrement le cas pour les requêtes liées à la santé ou au bien-être…

L’intelligence artificielle pourrait mener les utilisateurs à adopter des comportements dangereux, comme lorsqu’elle a suggéré qu’une personne devrait manger au moins un caillou par jour.

À terme, l’essor de l’IA sur les moteurs de recherche pourrait aussi causer du tort aux sites web, qui ne gagneront plus d’argent grâce aux visites des internautes, et finiront par jeter l’éponge. Le nombre de sources sur lesquelles se base l’IA pourrait donc fondre comme neige au soleil…

Comment utiliser le Mode IA de Google ?

Aux États-Unis, les abonnés à Google One AI Premium peuvent déjà commencer à utiliser le Mode IA sur PC et mobile. En France, il est nécessaire d’utiliser un VPN pour simuler une connexion depuis les États-Unis.

En parallèle, Google a également déployé plusieurs améliorations pour ses AI Overviews. Comme annoncé lors du lancement de Gemini 2.0 en fin d’année 2024, améliorer cette fonctionnalité du moteur de recherche avec la nouvelle version de l’IA est l’une de ses priorités.

Désormais, lorsque les internautes utilisent Search pour trouver la réponse à une question de maths ou de code recevront une Overview accompagnant la réponse.

Pour utiliser le Mode IA et les Overviews en France, il faudra patienter jusqu’à ce que Google décide de déployer ces outils basés sur l’IA Gemini dans nos contrées !

Et vous, que pensez-vous du Mode IA ? Est-ce une technologie qui vous semble intéressante ? Allez-vous l’utiliser quand elle sera disponible en France ? Partagez votre avis en commentaire !

