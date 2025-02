Tout le monde commence à remplacer Google par ChatGPT : et vous ?

Pendant des années, taper une question dans la barre de recherche de Google était un réflexe automatique. Mais les habitudes changent.

Une étude récente a révélé qu’un nombre croissant d’internautes délaissent les moteurs de recherche classiques pour des outils d’IA comme ChatGPT. L’enquête a été menée en décembre 2024 par Future auprès de 1 028 participants, répartis entre les États-Unis (510) et le Royaume-Uni (518).

Résultat : plus d’un quart des Américains interrogés utilisent désormais l’IA plutôt que Google ou Bing.

Au Royaume-Uni, la tendance est encore timide. Mais elle est bien présente, avec 13 % des répondants adoptant ces nouveaux outils pour leurs recherches en ligne.

Pourquoi l’IA séduit-elle autant ?

Les utilisateurs qui ont abandonné les moteurs de recherche classiques évoquent 4 raisons principales. Et il faut croire que les témoignages sont étonnamment similaires des deux côtés de l’Atlantique.

La rapidité arrive en tête des raisons invoquées. Les outils d’IA fournissent des réponses directes et condensées, évitant aux utilisateurs de passer en revue une avalanche de liens.

Un participant américain l’a résumé en une phrase : « Je peux obtenir les infos clés sans tout parcourir une à une comme sur Google. » Même constat au Royaume-Uni, où un internaute souligne que l’IA est « bien plus précise qu’une recherche Google classique ».

Ensuite vient la simplicité. Plus besoin de jongler entre plusieurs sources ou de filtrer les résultats sponsorisés.Les chatbots rendent la recherche plus fluide et intuitive.

Un utilisateur britannique qualifie ainsi l’IA de « plus pratique », tandis qu’un Américain va droit au but : « C’est plus facile que de chercher sur Google ! »

L’un des arguments qui revient souvent est la précision des réponses. Beaucoup estiment que l’IA réduit le bruit et propose des résultats plus précis et moins biaisés.

Enfin, l’intelligence contextuelle des outils d’IA est également ce qui séduit de nombreux utilisateurs. Un étudiant britannique explique qu’il a utilisé ChatGPT pour des recherches spécifiques dans le cadre de son mémoire, obtenant des réponses adaptées à ses besoins.

Même retour d’expérience aux États-Unis, où certains témoignages vantent la capacité de l’IA à offrir des réponses « personnalisées à chaque question ».

En gros, ce que Google faisait bien, l’IA le fait encore mieux… et plus vite.

Adieu Google !

Cette enquête ne fait que confirmer une tendance déjà observée par de nombreux experts en IA.

Pour AJ Ghergich, vice-président mondial chez Botify, ce changement est naturel : « Les gens réalisent que l’IA n’est pas juste un moteur de recherche, mais un véritable assistant du quotidien. »

Selon lui, il ne s’agit pas d’une révolution soudaine, mais d’une évolution logique : « On ne remplace pas Google par ChatGPT d’un coup. On passe simplement d’une liste de liens à une conversation, d’un annuaire numérique à un chercheur personnel qui comprend nos besoins. »

Ben Wood, analyste en chef chez CCS Insight, s’est également exprimé sur le sujet : « Nos observations auprès des consommateurs vont dans la même direction. »

« Près de 45 % des personnes interrogées au Royaume-Uni estiment que l’IA est surtout utile pour obtenir des réponses immédiates, sans avoir à parcourir des pages de résultats. La synthèse de documents longs et la rédaction automatique de textes figurent aussi parmi les usages plébiscités. » finit-il

Ces retours font écho aux expériences pratiques de nombreux utilisateurs qui testent ChatGPT Search face à Google.

Et avec l’émergence d’outils comme Perplexity Search, proposant des alternatives IA aux moteurs traditionnels, tout porte à croire que cette transition va s’accélérer.

Toutefois, Google n’a pas encore perdu la partie. Ses outils d’IA comme Gemini (ex-Bard) pourraient contre-attaquer. En plus, les moteurs de recherche restent indispensables pour vérifier la fiabilité des sources.

Bref, je crois quand même que d’ici quelques années, l’expression « Google it » sera remplacée par « Demande à l’IA ». Et vous ?

En attendant, testez par vous-même et voyez ce qui vous convient le mieux ! Et n’oubliez pas de nous en faire part dans le commentaire !

