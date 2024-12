Le moteur de recherche ChatGPT Search est maintenant gratuit ! Voici comment tester

Toujours dans le cadre de ses « 12 jours », OpenAI nous a offert une belle surprise. Désormais, ChatGPT Search est gratuit pour tous les utilisateurs connectés. Cette bonne nouvelle (si on veut) a été annoncée hier le lundi 16 décembre.

ChatGPT Search, cette fonctionnalité qui permet au chatbot de fouiller le web, récupérer des informations et vous répondre sans que vous ayez à cliquer dans tous les sens sur Google est enfin à votre merci. Une belle manière pour OpenAI de rendre l’IA encore plus accessible et d’élargir son horizon face à une concurrence féroce.

Adieu Google ? ChatGPT Search à la loupe

Autrefois, ChatGPT Search était un privilège réservé aux abonnés Plus ou Pro. Pourquoi ? Avec lui, c’est un peu comme avoir un assistant qui va chercher pour vous la crème de l’information sur Internet.

Vous posez une question, il navigue sur le web, filtre les réponses et vous propose une synthèse toute prête. Plus besoin de vous perdre dans des pages de résultats interminables.

Cette praticité avait un prix, mais plus maintenant. « Nous permettons désormais d’effectuer des recherches en mode vocal avancé lorsque vous êtes dans ChatGPT. » affirme Kevin Weil, directeur des produits chez OpenAI.

« Nous proposons également la recherche à tous les utilisateurs connectés de ChatGPT gratuitement. Elle est désormais disponible pour tous les utilisateurs du monde entier sur n’importe quelle plateforme. »

Pour le tester, vous n’avez qu’à ajouter « recherche web » à la fin de votre requête.

Pourquoi rendre une telle fonctionnalité gratuite ?

OpenAI a changé de stratégie, ça va sans dire. Peut-être que ChatGPT Search n’est pour le moment pas assez performant pour convaincre les utilisateurs de prendre un abonnement.

Lors du livestream de l’événement, Weil s’est montré enthousiaste : « Je ne peux plus imaginer ChatGPT sans Search. Je l’utilise si souvent. Je suis très heureux de pouvoir vous le proposer gratuitement à partir d’aujourd’hui. »

Malgré cela, la précision de cette fonctionnalité laisse encore à désirer. Une étude menée par l’Université de Columbia révèle que ChatGPT a produit 153 réponses incorrectes sur un échantillon d’articles de presse.

En bref, l’outil n’est pas encore parfait. Quoi qu’il en soit, sa gratuité le rend bien trop tentant pour ne pas l’essayer.

Personnellement, je vous encourage à le tester. Et surtout, n’oubliez pas de nous raconter dans le commentaire ce que vous avez déniché de plus étonnant grâce à cette nouvelle fonctionnalité !

