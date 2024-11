SearchGPT : 5 astuces pour exploiter à fond le navigateur web ChatGPT

La semaine dernière, OpenAI a intégré à ChatGPT pour tous les utilisateurs, un moteur de recherche. Voici 5 manières qui permettent de l’exploiter pleinement.

Depuis le lancement de SearchGPT, beaucoup de personnes se sont précipitées pour le choisir comme moteur de recherche par défaut. Ainsi, j’ai voulu le tester pour voir ce qui le rend particulier. Cela fait près d’une semaine que je l’utilise et je peux confirmer que plus je l’utilise, plus je me rends compte de son utilité.

D’ailleurs, j’espère qu’OpenAI lancerait bientôt un plug-in mobile pour pouvoir passer de Google Search à ChatGPT Search sur mon iPhone. Mais pour le moment, si vous souhaitez l’utiliser sur votre appareil mobile, une solution consiste à passer au navigateur Arc et à choisir « chatgpt.com/?q=%s » comme votre moteur de recherche.

Bien évidemment, comme tous les moteurs de recherche, il se distingue de Google. Voici donc des astuces qui vous permettront de l’exploiter à fond.

Recourir au langage naturel

Comme pour le Chatbot ChatGPT, son moteur de recherche demande aussi plus de détail dans vos questions et vos requêtes pour avoir la meilleure réponse.

À titre d’exemple, si vous souhaitez connaître les 10 plus hauts bâtiments d’Europe, vous devez vous assurer de préciser la partie en Europe. Il est également possible de spécifier la manière dont vous souhaitez afficher les informations.

Par exemple, vous pouvez entrer ce genre de requête : « Montrez-moi les dix plus hauts bâtiments d’Europe dans un tableau, classés du plus petit au plus grand ».

Engager une conversation

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j’apprécie le chat des plateformes de chat IA. Cela s’applique aussi à la recherche dans ChatGPT.

Il est possible de reprendre la requête sur les plus hauts bâtiments d’Europe, puis continuer avec quelque chose comme « et l’Amérique du Nord » et le système comprendre tout de suite de quel sujet vous souhaitez parler.

C’est surtout utile lorsque je ne sais pas exactement ce que je recherche avec ma requête initiale.

Utiliser des citations

ChatGPT donne une citation sous la forme d’une petite bulle de texte à chaque réponse à votre requête. Cela renvoie par la suite vers le site web d’où provient cette information, comme Wikipedia, lebigdata, etc. En appuyant sur la citation, vous pouvez développer l’extrait de l’information.

Je trouve que c’est une excellente solution d’en savoir plus sur un sujet. En effet, les articles originaux contiennent souvent des données supplémentaires, des ressources ou encore du contexte comme les tableaux ou graphiques.

Rechercher des liens et accéder au multimédia

Cette utilisation ressemble à Google, plus précisément dans la manière dont il gère le contenu multimédia.

Il est possible d’utiliser SearchGPT pour intégrer des clips vidéo ou des images dans les résultats afin d’obtenir plus d’informations visuelles. De plus, il est possible d’utiliser les outils disponibles dans ChatGPT, dont DALL-E.

Préciser vos sources

SearchGPT affiche aussi toutes les sources renvoyées en réponse à une demande dans une nouvelle vue de la barre latérale. Je peux vous assurer que cela ressemble à n’importe quel résultat Google.

Il est aussi possible de l’utiliser pour « une recherche spécifique à un site ». Pour ce faire, vous devez lui demander un site Web spécifique. Sachez que vous n’avez pas besoin d’entrer la requête « site : lebigdata.fr » comme sur Google.

Il suffit de dire « trouvez des articles sur Apple Intelligence sur tomsguide.com » ou juste lebigdata et il comprendra ce que vous voulez dire.

Et vous, avez-vous déjà utilisé SearchGPT ? Comment l’utilisez-vous ? Vous pouvez partager votre expérience dans les commentaires.

