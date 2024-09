Comment utiliser DALL-E dans Bing?

Libérez votre imagination avec DALL-E dans Bing. Cet outil gratuit vous permet de transformer vos idées en images uniques, et ce, en quelques clics. Lisez cet article pour en savoir plus.

Envie de créer des images originales sans effort ? DALL-E peut vous aider à le faire ! Grâce à Bing Chat et à Bing Image Creator de Microsoft, vous accédez gratuitement à cet outil puissant. Pas besoin de souscrire à une version payante pour libérer votre créativité. Imaginez un peu ! Vous pouvez créer des visuels uniques en quelques clics, sans aucune connaissance technique. Cela vous permet de transformer vos idées en images époustouflantes en un instant.

Présentation de DALL-E

DALL-E est un outil développé par OpenAI. Il est capable de générer des images réalistes et créatives à partir de descriptions textuelles. Cette technologie utilise une intelligence artificielle avancée pour combiner des concepts, des styles, et des attributs afin de créer des visuels uniques, qu’ils soient réalistes ou complètement imaginaires.

La dernière version, DALL-E 3, améliore considérablement la précision et l’adhérence aux descriptions par rapport aux versions précédentes. Le but étant de rendre l’expérience plus intuitive et accessible. DALL-E est disponible pour les utilisateurs de ChatGPT ainsi que pour les développeurs via une API.

Quelles sont les fonctionnalités proposées par DALL-E ?

DALL-3 propose des fonctionnalités avancées :

Génération d’images

DALL-3 crée des images détaillées et réalistes à partir de descriptions textuelles. D’ailleurs, c’est la fonctionnalité principale de l’outil. Il prend en charge aussi bien les images imaginaires que les objets réels. Les visuels générés sont tous de très bonne qualité. De ce fait, c’est l’outil idéal pour des projets de conception graphique et artistique professionnels.

Modification des images

Vous voulez modifier des images existantes ? DALL-E 3 peut vous aider à le faire en un temps record. Cet outil vous permet d’ajouter ou de supprimer des éléments. Vous pouvez également ajuster des couleurs et expérimenter différents styles. Cette capacité étendue facilite l’exploration de diverses interprétations.

Personnalisation

DALL-E 3 intègre des options de personnalisation fine. Cela offre un contrôle précis sur l’orientation, le style, et d’autres éléments visuels. Ce n’est pas tout, OpenAI optimise vos prompts pour améliorer la précision et l’adéquation des images avec vos descriptions.

Intégration de DALL-E dans Bing

DALL-E 3 est pleinement intégré dans Bing Chat et Bing Image Creator depuis le 3 octobre 2023. Le but étant d’améliorer la qualité des images générées, avec des détails plus précis et un rendu photoréaliste. Les rendus suivent fidèlement les descriptions textuelles des utilisateurs.

L’intégration de DALL-E 3 dans Bing répond également à la demande croissante d’outils d’IA accessibles pour des applications variées. Il peut s’agir de l’illustration de projets, de la création de contenus visuels pour les médias sociaux et du design graphique. En rendant cet outil gratuit et facile à utiliser, Microsoft démocratise l’accès à la technologie de pointe d’OpenAI.

Microsoft a mis en place des mesures pour faire respecter les normes éthiques et de sécurité. Cela inclut l’ajout de filigranes invisibles sur les images créées afin d’assurer la transparence et l’authenticité. Il a également développé un système de modération pour éviter la production de contenus inappropriés ou sensibles​.

Créez un compte Microsoft si vous n’en avez pas encore. Ensuite, connectez-vous afin de conserver l’historique de vos conversations sur chatGPT. Après, rendez-vous sur la page de conversation de Bing afin d’accéder à la fonctionnalité « Chat ». Le menu se trouve en haut de l’écran. Vous trouverez une boîte de dialogue en bas de l’écran. Tapez-y votre requête.

Par exemple, si vous voulez générer l’image d’un chien qui court, tapez le prompt suivant : « générez l’image d’un chien courant après une balle, avec un style photoréaliste ». Bing Chat vous donnera des propositions en seulement quelques secondes.

Si vous cliquez sur l’une des images générées, vous serez tout de suite redirigé vers l’interface Image Creator de Bing. Cet outil vous propose de nombreuses options pour partager, commenter, enregistrer ou télécharger le visuel.

Vous pouvez aussi utiliser Image Creator à la place de Bing Chat si vous voulez. Il s’agit d’une plateforme de Microsoft basée sur DALL-E. La procédure est presque similaire. Connectez-vous d’abord à votre compte Microsoft. Puis, cliquez sur l’option « Images » qui se trouve en haut de l’écran. Ensuite, appuyez sur le bouton « Créer » (sous la barre de recherche).

Entrez votre prompt textuel dans la boîte de dialogue et cliquez sur « Créer ». Durant notre test, nous avons utilisé la requête précédente en enlevant les termes « Générez l’image ». Le résultat était assez similaire. Il convient de noter que les images créées par DALL-E sont tous en format carré (1024*1024 pixels).

DALL-E dans Bing vous donne la possibilité de modifier les images générées facilement. Pour se faire, vous n’avez qu’à demander ce que vous voulez. A titre d’exemple, vous pouvez dire « mettez un chat à la place du chien » ou « ajoute une personne à côté du chien », etc.

Quels sont les avantages d’utiliser DALL-E dans Bing ?

Accès facile et gratuit

La majorité des outils IA nécessitent des abonnements coûteux pour la génération d’images. Toutefois, Bing offre un accès gratuit à DALL-E. C’est une option à ne pas négliger pour les indépendants et les entreprises avec un budget limité.

Qualité d’image et personnalisation améliorées

DALL-E 3 dans Bing génère des images de haute qualité avec un niveau de détail impressionnant. En plus d’être réaliste, elles suivent fidèlement les descriptions textuelles fournies par l’utilisateur. De plus, Bing offre des options de personnalisation faciles à utiliser, permettant de modifier les images générées pour mieux répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs​.

Interface conviviale et intégration fluide

L’interface de Bing Image Creator est intuitive et facile à naviguer, même pour les débutants. Elle s’intègre avec d’autres outils Microsoft et navigateurs populaires comme Chrome et Safari.

Sécurité et modération des contenus

Bing intègre des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que des filigranes invisibles et des systèmes de modération de contenu. Le but de ces manœuvres est de prévenir la création d’images inappropriées ou nuisibles. Ces mesures aident à maintenir un environnement sûr et éthique pour la création d’images. C’est crucial pour les entreprises et les éducateurs utilisant cet outil dans des contextes sensibles​.

Les limites de l’utilisation de DALL-E avec Bing

Personnalisation limitée

DALL-E dans Bing propose des options de personnalisation de base, telles que des modèles et des autocollants. Cependant, il ne permet pas des ajustements précis et approfondis comme le fait DALL-E 3 via des API et des plateformes intégrées. Cela peut limiter les utilisateurs cherchant un contrôle total sur leurs créations visuelles​.

Restrictions de contenu

DALL-E dans Bing applique des restrictions sur le type de contenu généré pour éviter les images inappropriées, telles que la violence, la nudité ou le discours haineux. Cela signifie que les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes en générant des images plus sensibles ou complexes.

Le prompt parfait pour DALL-E dans Bing

Plus ton prompt est détaillé, mieux DALL-E comprendra ce que vous voulez. Par exemple, au lieu de dire « chien », décris-le comme « un chien labrador noir jouant dans un parc sous un ciel bleu ». Mentionnez des éléments spécifiques comme la couleur, l’ambiance, ou le style artistique désiré (ex. : « aquarelle », « photo HD », « dessin au crayon ») pour obtenir un résultat plus précis.

Ajoutez des informations sur l’environnement ou le contexte de l’image. Par exemple, « dans une forêt automnale avec des feuilles rouges et dorées » permet à DALL-E de mieux situer la scène et d’ajuster les détails pour correspondre à cette ambiance spécifique.

Le DALL-E intégré à Bing est-il totalement gratuit ?

L’utilisation de DALL-E dans Bing via Bing Chat et Bing Image Creator est gratuite pour tous les utilisateurs avec un compte Microsoft. Cependant, l’outil fonctionne avec un système de « boosts » hebdomadaires pour accélérer la génération d’images. Chaque semaine, les utilisateurs reçoivent 25 crédits gratuits. Une fois ces boosts épuisés, le temps de génération des images ralentit, mais reste gratuit et illimité.

Est-ce que DALL-E dans Bing bénéficie des mises à jour d’OpenAI ?

DALL-E dans Bing bénéficie des mises à jour d’OpenAI. Microsoft intègre les dernières fonctionnalités de l’outil. Cela inclut des améliorations en termes de qualité d’image, de précision des détails, et de cohérence des rendus par rapport aux descriptions textuelles.

Est-il possible de personnaliser les dimensions des images générées par DALL-E dans Bing ?

Au moment où l’on parle, DALL-E dans Bing ne permet pas de spécifier des dimensions exactes. Toutefois, vous pouvez influencer l’orientation (portrait ou paysage) à travers des descriptions dans le prompt. Si vous voulez un format spécifique, vous devez faire des ajustements via des logiciels externes.

​Est-il possible d’ajouter du texte aux images générées ?

Tout à fait, vous pouvez intégrer des textes et d’autres graphiques aux images générées par DALL-E. C’est idéal pour créer des illustrations enrichies comme des cartes d’invitation, des présentations avec des éléments visuels captivants, ou des conceptions artistiques pour des projets divers.

