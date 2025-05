Opera lance Neon : l’IA qui peut vous coder un jeu ou un site web

L’Internet tel qu’on le connaît s’apprête à changer. Et devinez qui est à l’origine de la secousse ? La très discrète mais redoutablement inventive entreprise norvégienne Opera, qui balance son tout nouveau bébé : Neon.

Le nom vous dit peut-être quelque chose ? Normal, Opera l’avait déjà utilisé pour un navigateur conceptuel en 2017. Et cette fois, la startup revient pour transformer le navigateur en partenaire intelligent grâce à Neon.

Il suffit de dire ce que vous voulez en langage naturel et l’IA s’exécute. Créer un site, réserver un hôtel, remplir un formulaire, produire un rapport, coder un jeu… Vous n’avez pas à lever le petit doigt.

Les super-pouvoirs d’Opera Neon

Le fonctionnement de Neon se résume à trois mots : Chat, Do et Make.

Commençons directement par Chat. C’est la partie où vous discutez avec l’IA, comme avec un chatbot classique. Sauf que celui-ci est directement intégré dans le navigateur.

Le tout repose sur le moteur IA maison d’Opera. Ce dernier mélange les meilleurs modèles du moment. Ainsi, il comprendra le contexte de vos pages, peut répondre avec précision, rédiger dans plusieurs styles, et même générer des images ou des fichiers.

Ensuite, on entre dans le vif du sujet avec Do. Là, Neon devient carrément votre exécutant. Il remplit des formulaires, réserve des hôtels, gère votre panier d’achats…

Cette fonction est basée sur le fameux “Browser Operator” qu’Opera avait déjà teasé il y a quelques mois.

Et le dernier : Make. Ici, Neon ne se contente pas d’exécuter vos ordres. Il donne vie à une idée. Un projet, un site à monter ou encore un jeu à développer, il s’en occupe.

Mieux encore ! Grâce à un système d’agents IA spécialisés hébergés dans des machines virtuelles en Europe, le navigateur peut continuer à bosser même si vous fermez votre ordi.

Vous pouvez même lancer plusieurs créations en parallèle.

Un navigateur inédit

Après une assez longue discrétion, Opera revient avec une grande ambition . Celle de proposer une expérience de navigation repensée de A à Z.

Comme le résume Henrik Lexow, directeur produit IA chez Opera : « On est à un tournant. L’IA peut fondamentalement changer notre rapport à Internet. Avec Neon, on met cette révolution entre les mains de nos utilisateurs. »

Et il ne s’agit pas d’une navigation similaire à ce que nous connaissons actuellement. C’est une dans laquelle l’IA ne se limite pas à répondre, mais agit, exécute, et crée.

Il n’y aura pas de fuite de données. Vos identifiants et cookies resteront bien au chaud. Et si vous avez envie de reprendre la main, aucun souci, Neon ne vous vole pas le contrôle. Il travaille avec vous, pas à votre place.

Prochainement, Opera veut également faire de Neon en une plateforme évolutive. Une qui s’enrichira avec les retours des premiers utilisateurs

Bref, Opera Neon est proposé en abonnement premium, et les plus curieux peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur liste d’attente.

Alors, ce navigateur dopé de Neon, l’IA d’Opera vous tente ? Dites-nous dans le commentaire ce que vous en pensez, et surtout, ce que vous aimeriez qu’il fasse à votre place !

