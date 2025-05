OnePlus dévoile AI Plus Mind : la meilleure IA de smartphone ?

Le 27 mai, OnePlus a levé le voile sur sa dernière pépite : AI Plus Mind. Il s’agit d’une IA embarquée qui promet d’organiser votre vie numérique mieux que votre cerveau après trois cafés. Je vous explique dans cet article comment !

One Plus, propriété du groupe Oppo, a décidé de changer de stratégie en matière d’IA. La marque prend ses distances avec les approches dites « Frankenstein ». Vous voyez ces systèmes qui empilent des fonctionnalités sans réelle cohérence.

Et elle va se concentrer sur les outils vraiment utiles, pensés pour s’intégrer naturellement dans le quotidien des utilisateurs de smartphone. Et c’est à travers AI Plus Mind que cela se concrétisera.

À quoi sert AI Plus Mind au juste ?

Eh bien, AI Plus Mind a été pensée pour répondre à un besoin universel. Celui de ne plus se laisser submerger par la masse d’informations qui déferle chaque jour sur nos écrans.

Cet outil est capable de capturer instantanément les données importantes affichées à l’écran d’un smartphone. Planning, événements, réservations, contenus divers, etc… Il les stockera ensuite dans un espace dédié, et ce, de façon claire et structurée.

OnePlus appelle cela un « espace mental numérique ». Une sorte de mémoire secondaire qui retient uniquement l’essentiel, pour vous permettre d’y accéder plus tard sans fouiller dans vos 200 screenshots oubliés.

Avec AI Plus Mind donc, vous pouvez oublier les captures d’écran classiques. Le nouveau bouton baptisé « Plus » sera votre nouveau meilleur ami. En plus, cet outil ne fait pas que capturer.

Il peut aussi analyser les données, les résumer. Il va même jusqu’à proposer des suggestions intelligentes en fonction de ce que vous lisez ou regardez. Par exemple, un simple clic sur la touche Plus pendant la lecture d’un article papier via l’appareil photo permet d’en résumer automatiquement le contenu numérique.

Notez, toutefois, que tous les smartphones n’auront pas ce bouton. Seul le OnePlus 13s, qui sortira bientôt, l’aura nativement. Cela dit, pas de panique !

Le OnePlus 13 classique intègre aussi AI Plus Mind. Et dessus, un glissement vers le haut avec trois de vos doigts fera l’affaire. Le reste de la gamme accueillera également l’outil prochainement.

Alors, que pensez-vous de cette IA ?

Lors de la présentation officielle, Arthur Lam, directeur d’OxygenOS et de la stratégie IA chez OnePlus, a expliqué les fondements de ce projet.

Selon lui, nous vivons dans un monde où nos souvenirs sont dispersés. Applications, fichiers, messages, photos… Et c’est précisément ce que OnePlus veut réorganiser grâce à l’IA.

« Nous avons voulu créer une IA qui ne se contente pas de répondre à des commandes, mais qui nous aide réellement à structurer notre vie numérique », a-t-il déclaré.

D’ailleurs, AI Plus Mind n’est pas le seul outil intelligent que OnePlus prépare. D’autres innovations sont également en cours de déploiement. Parmi elles, il y a, par exemple, AI VoiceScribe qui permet d’enregistrer, de résumer et de traduire des appels ou des réunions.

Ou encore l’Assistant d’appel IA. Celui-ci sera même bientôt disponible en Inde. Il propose des options pour résumer ou traduire les conversations téléphoniques en temps réel.

Alors, je vous repose la question : que pensez-vous d’AI Plus Mind et des autres outils pour smartphone en développement chez OnePlus ?

N’hésitez pas non plus à nous dire en commentaire ce que vous attendez vraiment d’une IA mobile !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.