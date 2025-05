Retour du Covid : vers un tsunami cet hiver ? Tout savoir sur le variant 

Alors qu’on pensait enfin pouvoir qualifier le Covid-19 d’histoire ancienne, un nouveau variant refait surface : le NB.1.8.1. Observé à la loupe par l’Organisation mondiale de la santé, ce petit dernier inquiète les experts.

En Australie, où l’hiver frappe à la porte, cette nouvelle version du virus responsable du Covid profite du froid pour se faire une place de choix dans le paysage. Faut-il s’en inquiéter ? Vous connaîtrez la réponse en lisant cet article !

#COVID is still around and a risk to vulnerable people. What are the symptoms in 2025? And how long does it last?



By Associate Professor Meru Sheel – @merusheelhttps://t.co/PK5oIhc6bW pic.twitter.com/9vRNX3Qklp