Apple, Nvidia, CIA : réunion secrète à Taïwan avant l’invasion par la Chine

En juillet 2023, les patrons se retrouvent dans une salle confidentielle. Durant la réunion, Apple, NVIDIA, AMD et Qualcomm y écoutent la CIA évoquer une invasion chinoise de Taïwan d’ici 2027.

Je me souviens encore du moment où cette information a émergé. Les services de renseignement américains réunissent les figures les plus puissantes de la tech pour parler de guerre. Pas de keynote, pas de prototype futuriste, mais juste une question durant la réunion : que se passe-t-il si Taïwan tombe ?

À l’époque, tout le monde savait que TSMC fabriquait les puces les plus avancées au monde. Mais peu mesuraient vraiment l’ampleur de cette dépendance. Cette réunion raconte le moment où la Silicon Valley a été forcée de regarder la géopolitique en face.

Une réunion sous haute tension à Taïwan avec la CIA

Selon des révélations du New York Times, la CIA a convoqué en juillet 2023 Tim Cook, Jensen Huang et Lisa Su. Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, était également présent en visioconférence. Face à eux, William Burns, directeur de la CIA, et Avril Haines, directrice du renseignement national.

Le sujet clé de la réunion était que l’augmentation rapide des dépenses militaires chinoises pourrait déboucher sur une invasion de Taïwan d’ici 2027. Je trouve frappant que ce scénario n’ait pas immédiatement affolé tous les participants. Tim Cook aurait confié plus tard avoir “dormi d’un œil ouvert” pendant la réunion. Comme si l’hypothèse restait théorique et que l’économie mondiale servait encore de bouclier rationnel.

Pendant des années, une partie de l’industrie américaine estimait que la Chine n’aurait aucun intérêt à attaquer Taïwan. Pourquoi se tirer une balle dans le pied quand on dépend soi-même des semi-conducteurs ?

Le scénario noir : -11 % pour les États-Unis

Pourtant, les chiffres racontent une autre histoire. Un rapport confidentiel commandé en 2022 par la Semiconductor Industry Association estimait qu’une invasion provoquerait une chute de 11 % de la production américaine. Ce serait la pire récession depuis 1929. Pour la Chine, la contraction atteindrait 16 %.

Ces données ont longtemps nourri une forme de confort intellectuel. Si l’impact est si destructeur pour Pékin, pourquoi passer à l’acte ? Mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, a changé la grille de lecture. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, a affirmé que “les autocrates peuvent prendre des décisions qui semblent contraires à leurs intérêts économiques”.

Je pense que c’est là que le déclic s’est produit à Washington. L’économie ne suffit plus à prédire la politique. Et quand les puces sont au cœur de tout, du smartphone au missile, l’équation devient stratégique.

TSMC, pièce maîtresse d’un jeu mondial

Taïwan est l’atelier où naissent les puces les plus avancées de la planète. Même si TSMC investit aux États-Unis, ses technologies de pointe restent largement concentrées sur son territoire.

L’administration Biden a tenté d’anticiper avec le CHIPS Act et ses énormes subventions. Mais les résultats ont été plus lents qu’espéré. Les chaînes de production ne se déplacent pas comme des serveurs cloud. Construire une fonderie prend des années, recruter les talents encore plus.

Sous la pression croissante, notamment via des droits de douane et des négociations plus musclées, Washington a intensifié la pression sur TSMC. En 2024, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick a mis le fondeur face à un choix. C’est celui de participer au sauvetage d’Intel ou renforcer sa présence industrielle aux États-Unis.

TSMC a opté pour la deuxième option, annonçant 100 milliards de dollars d’investissements. Avant qu’un accord plus large n’engage Taïwan à injecter des centaines de milliards dans l’écosystème américain des semi-conducteurs.

Je vois dans cette séquence une forme de réveil brutal. La tech américaine, longtemps indolente devant le risque géopolitique, se retrouve ainsi rattrapée par la réalité stratégique.

La Silicon Valley face à la géopolitique

D’un côté, des entreprises sont obsédées par l’innovation, l’intelligence artificielle, les GPU toujours plus puissants. De l’autre, des services de renseignement parlent d’invasion, de calendrier militaire, de rapports de force.

Depuis cette réunion, le ton a changé et le risque Taïwan est désormais intégré dans les discours, les stratégies d’investissement, les plans de continuité d’activité. Toutefois, soyons lucides, même avec des milliards injectés aux États-Unis, l’économie américaine reste dépendante de Taïwan pour ses fameuses puces. Et je parie qu’elle le restera encore plusieurs années.

Si une crise éclatait demain, l’impact serait immédiat sur les smartphones, les data centers, l’IA générative, l’automobile, la défense. Tout. Je crois que le véritable enjeu est de savoir si les démocraties technologiques peuvent sécuriser leurs infrastructures critiques avant qu’un choc ne les y contraigne.

