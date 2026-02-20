Nvidia va « surprendre le monde entier » avec une puce IA : quelle dinguerie se prépare ?

Le 16 mars 2026, Nvidia promet de dévoiler une puce IA qui va surprendre le monde entier. Jensen Huang prépare une annonce stratégique qui pourrait changer l’équilibre technologique entre data centers, intelligence artificielle et futures cartes graphiques grand public.

À quelques semaines de la GTC 2026, la pression monte. Nvidia promet de dévoiler « une puce IA qui surprendra le monde ». Il parle aussi de « plusieurs nouvelles puces jamais vues auparavant ». Ce que l’on sait avec certitude, c’est que cette annonce aura lieu pendant le rendez-vous annuel consacré à l’IA.

Et historiquement, cet événement sert surtout à présenter des technologies pour les centres de données, pas pour les joueurs. Donc si vous attendez une RTX 60 flambant neuve, ce n’est probablement pas pour tout de suite. Alors, quelle genre de « dinguerie » Nvidia prépare-t-il réellement ?

Rubin, Vera, HBM4 : la piste des superpuces pour data centers

Si nous regardons les signaux récents, le nom Rubin revient. Lors du CES 2026, Nvidia a déjà évoqué ses nouveaux processeurs Vera et surtout son GPU Rubin. Ils sont présenté comme cinq fois plus puissant que Blackwell pour les centres de données IA. Rubin est entré en production en janvier 2026. Et ce timing colle parfaitement avec une grande révélation en mars.

Rubin s’inscrit dans une nouvelle génération pensée pour les grandes infrastructures d’IA. Entraînement de modèles géants, calcul scientifique, cloud d’entreprise. Et surtout, il s’appuie sur la mémoire HBM4 (High Bandwidth Memory 4), développée notamment avec SK Hynix.

Jensen Huang a d’ailleurs reconnu que « toutes les technologies ont atteint leurs limites », avant d’ajouter qu’avec ce partenariat, « rien n’est impossible ». Quand je lis ça, je comprends que le vrai défi n’est plus seulement la puissance brute, mais la capacité à dépasser les plafonds physiques actuels. Notamment la bande passante mémoire, la dissipation thermique et la consommation énergétique.

Si la puce IA mystère de Nvidia repose alors sur Rubin et HBM4, on parle d’un saut important pour les data centers IA. Et ce genre d’avancée ne reste jamais cantonné au monde professionnel.

Et si la surprise de Nvidia s’appelait Feynman ?

Une autre piste, c’est la microarchitecture Feynman. Nvidia pourrait profiter de la GTC pour lever la voile sur la base technique qui alimentera ses GPU de nouvelle génération. Ce ne serait pas une carte graphique en tant que telle, mais le cœur technologique des futures puces.

Nous avons déjà vu ce scénario. L’architecture Blackwell, aujourd’hui présente dans les RTX série 50, a d’abord été conçue pour les centres de données. Les versions grand public sont arrivées un à deux ans plus tard. Je parie que Nvidia applique la même stratégie avec Rubin ou Feynman.

Si Feynman est dévoilée, cela pourrait signifier des nouvelles unités de calcul spécialisées pour l’IA, de meilleure gestion de la mémoire et des interconnexions plus rapides entre GPU. Ce n’est rien de très glamour sur le papier, certes, mais fondamental pour la suite. Parce que ce sont ces briques invisibles qui définiront les futures RTX 60, quand elles arriveront.

Et c’est là que l’annonce devient stratégique car même sans nouvelle carte gaming, Nvidia peut déjà montrer la direction technologique.

Pas de RTX 60 en vue : une frustration calculée

Nvidia a bien confirmé qu’il n’y aurait pas de nouvelle carte graphique gaming cette année. Les RTX 50 Super sont repoussées, les RTX 60 aussi. Et cela c’est à cause des pénuries de mémoire vive. Pour les consommateurs, c’est frustrant. Mais pour Jensen Huang, la priorité est l’IA. Les marges et la demande sont énormes côté centres de données. La puce IA surprise de Nvidia devrait donc viser ce marché en premier.

Toutefois, cela ne veut pas dire que Nvidia a oublié les joueurs. Au contraire. Si l’on suit le modèle Blackwell, la technologie présentée en 2026 pourrait irriguer les GPU grand public en 2027 ou 2028. Je vois cette GTC comme une bande-annonce technologique. On ne verra peut-être pas le produit final pour nos PC, mais on en découvrira les fondations.

Les vrais enjeux derrière la puce IA surprise de Nvidia

L’annonce de Nvidia a été rapportée par le Korean Economic Daily, où il évoque explicitement cette puce IA capable de « surprendre le monde ». Ce choix de média n’est pas un hasard. La Corée du Sud est un acteur clé des semi-conducteurs, notamment via SK Hynix et la mémoire HBM4.

Ce que j’y vois, c’est un enjeu industriel global. Nvidia ne vend plus seulement des cartes graphiques. L’entreprise façonne l’infrastructure mondiale de l’IA. Si la nouvelle puce IA améliore la bande passante mémoire ou l’efficacité énergétique, cela pourrait réduire les coûts d’entraînement des modèles, accélérer leur déploiement et renforcer la domination de Nvidia face à AMD ou aux solutions maison des géants du cloud.

Mais n’oublions pas l’impact sur l’écosystème. Une avancée aussi importante pourrait creuser encore l’écart technologique. À l’inverse, si la promesse est trop ambitieuse et que les gains restent marginaux, la déception pourrait être proportionnelle au teasing.

Le 16 mars, Nvidia ne dévoilera peut-être pas une carte graphique que l’on pourra acheter. Mais je suis convaincu que l’on verra un morceau du futur. Et dans le monde de l’IA, celui qui contrôle les puces contrôle le rythme de l’innovation. La surprise annoncée n’est peut-être pas un simple produit. C’est peut-être une nouvelle étape dans la course mondiale à la puissance de calcul.

