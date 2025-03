Nvidia dévoile Vera Rubin : la nouvelle puce IA la plus puissante du marché ?

Lors de sa récente conférence GTC, Nvidia a annoncé sa toute nouvelle puce nommée Vera Rubin. Déjà présentée comme un bond majeur en termes de puissance, Vera Rubin soulève une grande question : deviendra-t-elle la puce la plus performante du marché ?

En tant que leader incontesté des puces IA, Nvidia impressionne encore une fois. Cette nouvelle architecture, qui arrivera au second semestre 2026, promet une puissance jamais vue, avec 50 pétaflops en FP4.

En effet, cela représente une amélioration énorme par rapport à Blackwell Ultra. Et selon les spécialistes, Vera Rubin pourrait redéfinir l’avenir de l’intelligence artificielle.

Nvidia dévoile Vera Rubin avec une puissance hors norme

Lorsque Nvidia a présenté Blackwell Ultra GB300 en 2024, beaucoup pensaient qu’il s’agissait d’un aboutissement. En revanche, Vera Rubin pousse encore plus loin les performances ! Elle offrira une puissance 3,3 fois supérieure à celle de Blackwell Ultra, ce qui représente un bond technologique impressionnant.

Mais pourquoi est-elle si avancée ? D’abord, citons sa capacité de calcul de 50 pétaflops en FP4, bien au-dessus des 20 pétaflops de Blackwell Ultra. Ensuite, elle embarquera une mémoire encore plus performante.

Par exemple, Blackwell Ultra DGX GB300 intégrait 300 To de mémoire, mais Vera Rubin ira bien au-delà. En tout cas, cette amélioration permettra aux centres de données de gérer des modèles IA plus complexes et plus volumineux.

En parallèle, Nvidia s’attaque aussi à la consommation énergétique. Il ne suffit plus d’augmenter la puissance… Il faut aussi optimiser l’efficacité. Et avec Vera Rubin, l’entreprise veut proposer une solution plus performante, tout en réduisant l’impact énergétique.

Et ce n’est pas tout ! Nvidia prévoit une autre avancée majeure dans les prochaines années…

Rubin Ultra : encore plus loin, encore plus fort

Tandis que Vera Rubin impressionne déjà, Rubin Ultra, prévu pour le second semestre 2027, promet des performances encore plus incroyables. Et à ce propos, les chiffres annoncés donnent le vertige.

Alors que Vera Rubin affiche 50 pétaflops en FP4, Rubin Ultra atteindra 100 pétaflops, soit le double. Sans doute, cette amélioration ouvrira la voie à des applications IA encore plus sophistiquées.

En ce qui concerne la mémoire, elle franchira aussi un cap important. Avec 1 To de mémoire, cette puce pourra traiter des quantités de données gigantesques.

NVIDIA's Blackwell Ultra coming in 2025, followed by Rubin in 2026 and Rubin Ultra in 2027 pic.twitter.com/voqec2tbpe — Tsarathustra (@tsarnick) ?ref_src=twsrc%5Etfw">November 18, 2024 ?ref_src=twsrc%5Etfw">November 18, 2024

Outre ces performances, citons un autre point clé : un rack NVL576 de Rubin Ultra offrira 15 exaflops en inférence et 5 exaflops en entraînement FP8. Cette évolution représente 14 fois la puissance du rack Blackwell Ultra de 2024. En tout cas, Nvidia semble déterminé à maintenir son avance sur la concurrence. Mais cette domination est-elle garantie à long terme ?

En dévoilant Vera Rubin, puis Rubin Ultra, Nvidia impose son rythme… Et à ce sujet, l’entreprise ne compte pas s’arrêter là. Déjà, une nouvelle génération est prévue pour 2028, sous le nom de Feynman.

Quoique Nvidia semble intouchable, la concurrence s’organise. Intel, AMD et d’autres géants cherchent à rattraper leur retard.

Et vous, que pensez-vous de cette annonce ? Vera Rubin vous semble-t-elle à la hauteur des attentes ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.