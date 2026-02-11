Guerre de l’IA : TikTok va créer ses propres puces, avec l’aide de Samsung

ByteDance, l’entreprise derrière TikTok, prépare ses propres puces et discute avec Samsung pour la produire. On dirait qu’elle ne veut plus dépendre des autres pour faire tourner son IA.

Il y a encore deux ans, TikTok dépendait presque entièrement des puces de Nvidia pour faire tourner ses modèles. Aujourd’hui, l’histoire pourrait changer. Parce que ByteDance, sa maison mère, prévoit de développer sa propre architecture de puces dédiées à l’IA. Et selon Reuters, Samsung pourrait participer à la fabrication. Ce mouvement n’a rien d’anecdotique. Quand une plateforme sociale investit des milliards dans le silicium, cela signifie une chose. L’IA devient son cœur stratégique.

Puces de TikTok : une stratégie industrielle bien plus qu’une ambition

TikTok avance sur ses puces IA sous le nom de SeedChip. Le projet s’inscrit dans la division Seed, créée en 2023 pour structurer les ambitions IA de ByteDance. Cependant, cette entité ne se limite pas au matériel. Au contraire, elle pilote aussi les grands modèles de langage du groupe tout en supervisant les chatbots Doubao et Dola, déployés en Chine ainsi qu’à l’international.

Lors d’une réunion récente, Zhao Qi a reconnu que TikTok accuse un retard face à OpenAI sur les modèles fondamentaux. Mais la stratégie ne vise pas à copier les leaders. Elle consiste à reprendre le contrôle de la chaîne complète. Quand logiciel et matériel évoluent ensemble, l’optimisation devient plus fine et les cycles d’innovation s’accélèrent.

[ByteDance Remains Silent on AI Chip Development Rumors]

ByteDance is reportedly developing "SeedChip" AI processors with Samsung. Sources say it aims to produce 100k units this year to support its AI push.#ByteDance #AIChips #Samsung #Semiconductors pic.twitter.com/2NwAJeIzGj — GPLP (@GPLPCN) February 11, 2026

Toutefois, le contexte géopolitique ajoute une pression supplémentaire. TikTok subit indirectement les restrictions américaines sur les exportations de puces avancées vers la Chine.

L’accès aux composants les plus performants se complique. Face à cette contrainte, les groupes technologiques chinois multiplient les initiatives internes. Les semi-conducteurs deviennent un enjeu de souveraineté industrielle. Mais il semble que la maison mère de TikTok semble être à fond dans son projet de conception de puces.

Jusqu’à 100 000 de puces TikTok dès cette année

ByteDance ne teste plus le terrain. La firme avance vite et assume ses ambitions industrielles. L’objectif affiché est impressionnant. En effet, l’entreprise vise au moins 100 000 puces produites cette année.

Les premiers prototypes arriveraient d’ici fin mars. Dans quelques semaines, on saura donc à quoi ressemble cette stratégie silicium. Et ce n’est qu’un début. En interne, ByteDance envisagerait déjà de pousser la production jusqu’à 350 000 unités.

Ce volume reste loin des cadences de Nvidia, mais il marque un cap clair. TikTok ne veut plus dépendre uniquement des autres pour faire tourner son IA. Techniquement, ces puces cibleront l’inférence. Elles exécuteront des modèles déjà entraînés.

ByteDance pushing hard on self-reliance: Developing own AI inference chip (SeedChip)? in manufacturing talks with Samsung. Goal ≥100k units in 2026 (ramp to 350k?), samples by March end. AI procurement >160B yuan ($22B) this year. Another big player hedging against Nvidia/TSMC… pic.twitter.com/2JSRCGxUYQ February 11, 2026

Ce choix n’a rien d’anodin, vu que l’entraînement massif coûte cher et mobilise d’énormes ressources. L’inférence, elle, orchestre l’expérience quotidienne des utilisateurs. Chaque vidéo recommandée, chaque contenu mis en avant sur TikTok repose sur ces calculs.

En internalisant cette brique technologique, l’entreprise cherche à réduire ses coûts tout en gardant un contrôle total sur les performances. En plus, optimiser l’inférence permet d’améliorer la réactivité des recommandations et de mieux maîtriser l’infrastructure.

Un terrain que ByteDance ne compte pas explorer seul

Les chiffres donnent la mesure de l’ambition. TikTok prévoit plus de 160 milliards de yuans d’achats liés à l’IA, soit environ 22 milliards de dollars. C’est plus de la moitié de cette enveloppe continuerait d’alimenter Nvidia. Notamment pour les puces haut de gamme utilisées dans l’entraînement. Le reste financerait le développement de ses propres puces.

ByteDance to collaborate with Samsung on AI chip development; this year's related procurement is expected to exceed 160 billion yuan.



According to Reuters on February 11, ByteDance is developing an AI inference chip code-named SeedChip and is negotiating with Samsung Electroni… — Zaihua News (@ZaihuaNewsEN) February 11, 2026

TikTok ne compte pas produire ses puces seul. Selon plusieurs sources, ByteDance discute actuellement avec Samsung afin d’assurer une fabrication en volume. Les échanges ne se limiteraient pas aux capacités de production. Ils porteraient aussi sur l’accès aux puces mémoire, devenues l’un des maillons les plus sensibles de la chaîne technologique.

Ces composants se font rares. La demande explose avec la montée en puissance des infrastructures IA. La concurrence internationale accentue aussi la pression. Dans ce contexte, chaque lot de mémoire haute performance devient stratégique.

Sur le plan industriel, un partenariat avec Samsung apparaît cohérent. Le groupe sud-coréen possède une expertise reconnue dans la gravure avancée. Il domine même le secteur de la mémoire DRAM et HBM.

Pour TikTok, sécuriser ces approvisionnements ne relève plus du confort. Sans mémoire adaptée et disponible en quantité suffisante, aucune architecture d’intelligence artificielle ne peut fonctionner à pleine capacité.

Pour plus de contrôle et plus d’options

Il semble que TikTok n’est pas le seul à vouloir fabriquer ses propres puces. Amazon, Google et Microsoft ont déjà franchi le pas. Il y a aussi OpenAI qui a collaboré avec Broadcom. Tous cherchent à réduire leur dépendance à Nvidia.

Mais avoir ses propres puces est loin d’être une tendance. Si la société mère de TikTok contrôle ses propres puces, elle peut optimiser son algorithme au millimètre. Matériel et logiciel avancent ensemble. On pourrait ainsi avoir des recommandations plus rapides, vidéos qui se chargent plus vite et une personnalisation encore plus fine.

Mais il y a un revers. Une puce dédiée à l’inférence IA signifie que chaque interaction peut être analysée en temps réel avec plus d’efficacité. L’algorithme devient plus précis, plus adaptatif, plus immersif. Ce n’est pas forcément visible à l’écran. Pourtant, en coulisses, la machine tourne plus fort.

En plus, développer ses propres puces, c’est un changement de statut pour ByteDance. La société ne se limite plus à être une simple maison mère d’applications sociales. Elle entre dans la cour des géants technologiques intégrés, comme Google, Amazon ou Microsoft.

Certes, cette décision de la maison mère de TikTok de produire ses propres puces aura un impact évident sur le marché. Ça, c’est sûr. Les concurrents devront désormais composer avec une plateforme capable de maîtriser à la fois le logiciel et le matériel.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.