OpenAI s’allie à Broadcom pour créer ses puces IA : encore une action qui s’envole

Le 13 octobre 2025, OpenAI scelle un partenariat stratégique avec Broadcom, géant américain des semi-conducteurs. Ensemble, les entreprises prévoient de déployer 10 gigawatts d’accélérateurs d’IA personnalisés entre 2026 et 2029.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

OpenAI conçoit désormais ses propres puces, une première dans son histoire. Ce tournant lui permet d’inscrire directement dans le matériel les savoirs tirés du développement de ses modèles et produits. Broadcom apporte, de son côté, son expertise en connectivité pour faire passer ces futurs clusters d’IA à une échelle inédite.

Des puces made by OpenAI, grâce à Broadcom

Depuis plusieurs mois, Sam Altman alerte sur la pénurie de processeurs qui ralentit les mises à jour de ChatGPT. Le directeur général d’OpenAI a révélé dans un podcast que l’entreprise collabore avec Broadcom depuis 18 mois sur des puces personnalisées.

Ces nouvelles puces ciblent l’inférence, c’est-à-dire le moment où l’intelligence artificielle répond aux requêtes des utilisateurs. Altman estime que cette étape finira par concentrer l’essentiel des besoins en calcul, bien au-delà de la phase d’entraînement des modèles.

We’re designing our own chips — taking what we’ve learned from building frontier models and bringing it directly into the hardware. Building our own hardware, in addition to our other partnerships, will help all of us meet the world’s growing demand for AI.



In Episode 8 of the… pic.twitter.com/DlXD3xdkjt — OpenAI (@OpenAI) October 13, 2025

En septembre, le Financial Times avait déjà rapporté la collaboration entre OpenAI et Broadcom en vue d’une production à grande échelle dès l’an prochain. Contrairement aux accords signés avec Nvidia ou AMD, cette coopération n’inclut aucun avantage financier direct.

Les puces Broadcom se démarquent toutefois par un coût inférieur à celui des modèles Nvidia, selon des sources proches du dossier. Sa stratégie s’appuie sur la visibilité mondiale et la légitimité technologique qu’offre ce partenariat.

L’annonce de l’accord avec OpenAI a d’ailleurs fait bondir le titre de Broadcom de 8 % à l’ouverture de Wall Street.

Des investissements colossaux pour une autonomie technologique

Selon le Financial Times, l’accord entre OpenAI et Broadcom atteindrait entre 350 et 500 milliards de dollars. Ce montant s’ajoute aux investissements massifs déjà engagés par l’entreprise californienne dans les semi-conducteurs et les infrastructures cloud.

Piqûre d’appel, OpenAI a récemment conclu un accord avec AMD pour six gigawatts supplémentaires de processeurs. En septembre, Nvidia a injecté 100 milliards de dollars dans OpenAI, accompagnés d’une lettre d’intention prévoyant dix gigawatts de matériel. Parallèlement, un partenariat de 300 milliards avec Oracle porte sur la construction d’une infrastructure cloud sur cinq ans.

À long terme, ces engagements financiers réduisent sa dépendance aux grands fournisseurs de puces et consolident son autonomie industrielle d’OpenAI. Cela lui permet de mieux contrôler la chaîne de production, d’abaisser les coûts et de stabiliser les approvisionnements.

Greg Brockman says they used OpenAI's models to speed up chip development with Broadcom pic.twitter.com/rtNJHcyq29 — Marcelo P. Lima (@MarceloPLima) October 13, 2025

Chaque gigawatt d’infrastructure équivaut à près de 50 milliards de dollars, incluant le matériel et la construction des centres de données.

Le PDG de Broadcom, Hock Tan, décrit cette alliance avec OpenAI comme une avancée vers une infrastructure universelle de calcul. Une évolution comparable à la naissance du chemin de fer ou d’Internet.

D’ici 2029, OpenAI disposera d’environ 26 gigawatts de capacité de calcul, soit l’équivalent énergétique de vingt-six réacteurs nucléaires. Une puissance colossale qui assurera la stabilité de ses services, utilisés chaque semaine par plus de 800 millions de personnes.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.