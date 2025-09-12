OpenAI et Oracle signent un deal à 300 milliards $ : les nouveaux GAFAM ?

Cet accord de 300 milliards de dollars sur cinq ans, à partir de 2027, entre OpenAI et Oracle, a pour objectif de soutenir le projet Stargate. Selon le Wall Street Journal, le partenariat figure parmi les plus importants de l’histoire du cloud computing.

Stargate a été lancé en janvier 2025 lors d’une annonce conjointe d’OpenAI, Oracle, SoftBank et MGX, en présence du président Trump. Le projet démarre avec un investissement initial de 100 milliards de dollars, avec l’ambition d’atteindre 500 milliards d’ici 2029. Les premiers mois se révèlent toutefois tendus et changent la donne.

Stargate encore en cours de formation…

Des désaccords sur l’emplacement des centres de données et des incertitudes logistiques menacent de ralentir l’initiative. Safra Catz, d’Oracle, admet lors d’un appel aux investisseurs que « Stargate reste en cours de formation ».

En juillet 2025, Oracle précise dans un document réglementaire son partenariat avec OpenAI. Un accord visant la construiction des centres de données d’une capacité de 4,5 gigawatts. Ce n’est qu’en septembre que le Wall Street Journal révèle l’ampleur de l’accord : 300 milliards de dollars sur cinq ans.

Cela représente environ 60 milliards par an pour fournir à OpenAI une puissance de calcul inégalée. Une somme faramineuse, bien au-delà des revenus prévus de la maison mère de ChatGPT, estimés à 12,7 milliards de dollars pour 2025.

Cet accord finance la construction de data centers aux États-Unis, capables de soutenir plus de 2 millions de processeurs IA. C’est l’équivalent de la consommation énergétique de 4 millions de foyers.

Les travaux ont débuté à Abilene, au Texas, avec des racks Nvidia GB200, avant de s’étendre au Michigan, au Wisconsin, au Nouveau-Mexique et au Wyoming.

Les contours de l’accord entre OpenAI et Oracle

Ces installations permettront à OpenAI de réduire sa dépendance vis-à-vis de Microsoft, son partenaire historique pour le cloud.

Le leader de l’IA générative espère également dépasser les goulots d’étranglement actuels liés à l’accès au calcul. Notons que l’entreprise californienne anticipe des pertes cumulées de 44 milliards de dollars d’ici 2029 et prévoit une rentabilité seulement à partir de cette date.

BREAKING: Oracle and OpenAI have signed a deal worth $300B, the largest cloud computing contract in history as per the Wall Street Journal.



Looks like we found the customer responsible for Oracle’s 350% increase in remaining performance obligations.



My goodness. $ORCL pic.twitter.com/DdOsO3ot07 — amit (@amitisinvesting) September 10, 2025

Parallèlement, elle signe un contrat de 10 milliards de dollars avec Broadcom pour concevoir une puce d’IA sur mesure.

Pour Oracle, l’accord confirme son ascension dans le cloud computing. Lors des résultats trimestriels de septembre 2025, Safra Catz annonce que trois entreprises anonymes, dont OpenAI, ont conclu des contrats de plusieurs milliards, contribuant à une croissance de 77 % des revenus cloud.

Avec un carnet de commandes de 317 milliards de dollars, l’action d’Oracle grimpe de 40 %. Un élan qui propulsa Larry Ellison au sommet des fortunes mondiales.

