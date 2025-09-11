Oracle explose tout en bourse, et son PDG devient plus riche qu’Elon Musk

Elon Musk vient de perdre sa couronne d’homme le plus riche du monde. Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, a vu sa fortune exploser grâce à une forte hausse de l’action de sa société en bourse.

Larry Ellison a probablement eu le meilleur mercredi de sa vie. En effet, le patron d’Oracle s’empare du titre de personne la plus riche de la planète, porté par une envolée spectaculaire de ses actions en bourse. Celles-ci ont bondi de plus de 42 %. Et cette envolée fulgurante s’explique par un seul et unique moteur : l’intelligence artificielle.

Le boom d’Oracle en bourse

Le 10 septembre 2025, la fortune d’Ellison a atteint 389 milliards de dollars. Elle dépasse donc celle d’Elon Musk qui est estimée à 384 milliards. Rien que sur l’année écoulée, sa richesse a bondi de plus de 100 milliards. Cela grâce à la flambée des actions d’Oracle en bourse. Et avec 1,16 milliard de parts à son actif, vous imaginez l’effet !

Même si Oracle n’a pas atteint les objectifs de bénéfices et de ventes attendus, ses prévisions pour l’avenir ont suffi à rassurer les investisseurs. Le principal moteur de cet engouement ? L’intelligence artificielle.

C’est donc la promesse de revenus massifs que l’IA pourrait générer pour le service cloud d’Oracle qui a déclenché une vague d’achats d’actions. De ce fait, le prix de l’action a explosé, connaissant sa plus forte hausse en une seule journée depuis l’ère de la bulle Internet !

Un futur potentiel d’Oracle dans l’IA

Ce succès fulgurant d’Oracle ne doit rien au hasard. Cette envolée en Bourse est le résultat direct d’une conférence téléphonique de l’entreprise qui a littéralement bluffé les investisseurs. Il est clair que le marché mise à fond sur le potentiel d’Oracle dans le domaine de l’IA.

Oracle, cofondée par Ellison dans les années 1970, se positionne désormais comme un acteur incontournable du cloud computing orienté IA, se mesurant à des géants comme Microsoft, Google et Amazon.

Et le plus incroyable, c’est que malgré des résultats financiers en demi-teinte, Oracle a décroché d’énormes contrats pluriannuels. Lors de la conférence, la PDG Safra Catz a révélé avoir signé des accords majeurs avec des noms de la tech.

Parmi eux, on retrouve OpenAI, Meta, Nvidia, AMD, et même xAI, la société d’Elon Musk ! Ces partenariats devraient rapporter plus de 500 milliards de dollars supplémentaires à l’entreprise.

Bien sûr, ce n’est sans doute pas le dernier succès d’Oracle. L’entreprise est bien décidée à s’imposer sur le marché de l’IA. Pour preuve, l’entreprise a récemment fait parler d’elle en annonçant un projet de dépenser plus d’un milliard de dollars par an pour ouvrir un tout nouveau centre de données au Texas.

