Oracle soutient Microsoft dans la recherche conversationnelle Bing

Le géant technologique Oracle donne un élan à Microsoft dans la contrée convoitée de la recherche conversationnelle Bing. Austin, Texas. En date du 7 novembre 2023, c’est parti pour un énorme tour de montagnes russes technologiques!

L’intriguant mélange : Oracle et Microsoft

Alors c’est parti! Oracle donne le coup d’envoi aujourd’hui avec un accord machiavélique, aussi pluriannuel que meurtrier avec Microsoft. Leur trésor de guerre? Accélérer l’avancée des services IA qui sont devenus fous! Microsoft se saisit avec gourmandise de l’IA de l’Oracle Cloud Infrastructure (OCI), qui va va comme un gant avec l’infrastructure AI de Microsoft Azure. Pourquoi faire? Pour ajuster les modèles IA qui alimentent quotidiennement, avec délice, les recherches conversationnelles de Microsoft Bing. Un duo qui fait des étincelles, n’est-ce pas? Grâce au tour de passe-passe final Oracle interconnect pour Microsoft Azure, Microsoft est armée jusqu’aux dents avec des services gérés tels que Azure Kubernetes Service (AKS). Le but de l’opération? Mettre la main sur tout un pan de l’OCI Calcul pour orchestrer à grande échelle le soutien de la demande croissante de la recherche conversationnelle Bing. Un plan d’une beauté diabolique!

Un Boost à l’IA de Bing

La recherche conversationnelle de Bing, elle, a un appétit insatiable de clusters d’infrastructure informatique costauds qui peuvent soutenir l’évaluation et l’analyse des résultats de recherche régie par le modèle d’inférence de Bing.

Une Collaboration Stratégique pour l’avenir de la Recherche

Karan Batta, le vice-président senior d’Oracle Cloud Infrastructure, se saisit du micro en jubilant, « l’IA générative, c’est un bond de géant technologique et Oracle donne des ailes à Microsoft et à des milliers d’entreprises pour innover et créer de nouveaux produits avec nos fabuleuses capacités d’IA OCI. » Il continue avec un sourire de triomphe, « en musclant notre équipe avec Microsoft, on peut proposer des expériences inédites à un public toujours plus large à travers le monde. Trop fort, non? »

Divya Kumar, le maestro mondial du marketing pour la recherche et l’IA chez Microsoft, ne reste pas en reste. « Avec Microsoft Bing, nous basons nos astuces sur les dernières innovations en matière d’IA pour une expérience de recherche tout simplement ahurissante pour les internautes du monde entier » déclare t-elle joyeusement. Elle ajoute avec une pointe de fierté, « notre partenaire dans le crime, Oracle, nous permet grâce à l’utilisation d’Oracle Cloud Infrastructure et notre infrastructure Microsoft Azure AI d’élargir encore plus l’accès aux clients et de booster la vitesse de bon nombre de nos résultats de recherche. »

Communiqué de presse du 07 Novembre 2023