Macrohard : Elon Musk veut créer le rival de Microsoft… juste avec l’IA

Tout commence comme une boutade. « Macrohard », l’opposé de Microsoft, un nom si absurde qu’il en devient inoubliable. Mais derrière l’ironie, Elon Musk déroule une vision : bâtir une société entière… faite uniquement d’intelligences artificielles.

À Memphis, dans la chaleur du Tennessee, s’élève un colosse invisible. Une cathédrale de silicium et de câbles, née en 122 jours, peuplée de 100 000 GPU Nvidia H100.

Puis, comme une bête affamée, elle a doublé ses rangs en moins de trois mois, atteignant les 200 000 GPU.

Ses chiffres dessinent un monde nouveau. 194 pétaoctets par seconde de mémoire, un exaoctet de stockage, et une soif d’énergie telle qu’il faut 300 MW pour la nourrir.

L’équivalent de 250 000 foyers américains. Un gouffre financier aussi : 7 milliards de dollars de matériel.

Et pourtant, Musk promet déjà un autre monstre, Colossus 2, qui alignerait 550 000 GPU, comme une armée prête à avaler le futur…

Des milliards comme combustible

Les chiffres tombent comme des pierres dans un lac.12 milliards levés, puis encore 12 milliards promis.

Une valorisation qui grimpe à 80 milliards de dollars après l’absorption de X (ex-Twitter). Un contrat militaire à 200 millions pour équiper l’État.

Tout semble alimenter cette mécanique : Tesla, SpaceX, Neuralink… autant de planètes autour de la même étoile.

Musk le répète comme une incantation : « Tesla n’est pas une entreprise automobile, c’est une société de robotique et d’IA ».

Macrohard : aux antipodes de Microsoft

Join @xAI and help build a purely AI software company called Macrohard. It’s a tongue-in-cheek name, but the project is very real!



In principle, given that software companies like Microsoft do not themselves manufacture any physical hardware, it should be possible to simulate… — Elon Musk (@elonmusk) August 22, 2025

Alors apparaît Macrohard. Un mot qui sonne comme une parodie, mais qui cache une ambition presque démiurgique : simuler Microsoft.

Pas le concurrencer dans un duel classique, non. Le simuler. Recréer de toutes pièces une entreprise logicielle, mais sans humains.

Dans son dépôt de marque du 1er août 2025, on lit des promesses étranges : des logiciels capables de générer des voix et des textes humains, des outils pour concevoir des jeux vidéo, coder, gérer… comme si chaque fonction pouvait être confiée à un agent IA.

Grok, le chatbot de xAI, l’a dit sans détour : « Nous pourrions répliquer l’intégralité des opérations de Microsoft, du code à la gestion».

Le poids des géants

Mais face à cette provocation, la réalité a la lourdeur d’un colosse ancien. Microsoft, avec son Azure, pèse déjà plus de 75 milliards USD par an.

Un empire bâti en décennies, un réseau mondial de clients et de logiciels imbriqués dans la vie des entreprises.

Macrohard n’est pour l’instant qu’une graine, déposée dans un registre officiel et arrosée de tweets. Une graine, certes plantée dans la terre fertile de Colossus.

Mais l’IA pourra-t-elle vraiment égaler si rapidement une entreprise si ancienne et réputée dans le monde entier ?

C’est ce que nous allons voir dans les mois à venir ! Si tel est le cas, ça pourrait être le début d’une révolution mondiale…

L’ombre derrière la lumière

Et derrière l’éclat des GPU, un parfum de soufre. Pour alimenter Colossus, on a installé trente turbines à gaz portatives, sans permis, dans les plaines du Tennessee.

Le ciel s’est rempli de fumées industrielles, et les critiques dénoncent une IA bâtie sur du carbone.

Demain, ce pourrait être pire : 1,55 gigawatt d’énergie pour un million de GPU. Une ville entière engloutie par les besoins d’une machine.

L’image est frappante : une entreprise censée être immatérielle, « pure software », qui s’enracine dans le sol comme la plus gourmande des industries lourdes.

Un rêve incandescent

Macrohard n’est pas encore une entreprise. C’est un symbole. Une vision où l’IA engendre l’IA, où une multinationale peut être reproduite par des algorithmes…

Est-ce un mirage flamboyant, ou le premier pas vers un monde où les entreprises n’auront plus besoin d’humains ?

Musk ne répond pas. Il sourit, dépose des marques, dresse des superordinateurs et lâche des noms amusants.

Et pendant ce temps, Colossus ronfle dans la nuit, avalant mégawatts et milliards, comme si l’avenir lui appartenait déjà…

Et vous, qu’en pensez-vous ? Elon Musk et sa startup xAI peuvent-ils vraiment concurrencer Microsoft avec une entreprise simulée par l’IA ? Partagez votre avis en commentaire !

