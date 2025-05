Le superordinateur Colossus vise 1 million de GPU : l’IA ultime qui va nous dominer ?

Porté par l’entreprise xAI, le projet Colossus d’Elon Musk ambitionne de réunir un million de GPU. Il en aligne déjà 200 000, branchés sur l’alimentation principale de Memphis.

Tout a commencé par une promesse d’Elon Musk. En 2023, il lance xAI pour concurrencer les géants de l’intelligence artificielle. Vous vous en souvenez ? Et selon ses dires, Colossus devait casser les codes. C’est-à-dire dépasser tous les supercalculateurs connus.

Eh bien, il n’a pas menti. En seulement 122 jours, la machine voit le jour avec 200 000 GPU Nvidia. C’est aussi rapide qu’impressionnant, car au départ, on parlait de deux ans de travail. En comparaison, Oracle Cloud se base sur quelque 131 000 GPU. Colossus fait donc déjà mieux.

Colossus, une puissance hors du commun

Mais c’est surtout la suite qui interpelle. L’objectif est d’atteindre 1 million de GPU. Un chiffre qui donne le vertige.

À priori, cette puissance servira à former Grok, le modèle d’IA développé par xAI. Grok 3, actif depuis février 2025, puise sa puissance directement dans Colossus.

Et selon Elon Musk, les résultats sont nets : meilleures performances en mathématiques, en logique et en codage. En effet, Grok 3 comprend mieux les consignes, analyse plus vite et apprend plus profondément.

Dans ce contexte, xAI installe Colossus à Memphis, aux États-Unis. Il est connecté à une sous-station électrique capable de fournir 150 mégawatts. Et afin de rester stable, même en cas de coupure, xAI mise sur les batteries Tesla Megapack.

Ces batteries, en plus, peuvent stocker jusqu’à 3 900 kWh chacune. C’est-à-dire assez d’énergie pour 62 Tesla Model 3. Par ailleurs, l’énergie stockée peut être revendue au réseau électrique. Citons ça comme une solution rentable.

Je me demande si c’est vraiment viable, niveau énergie

Évidemment, cette course à la puissance n’est pas sans conséquences. Qu’il s’agisse de stockage ou d’énergie, Colossus consomme énormément.

Au début, xAI utilisait du gaz naturel pour produire l’énergie. Après quelques mois, cette solution s’est montrée insuffisante. À mesure que les GPU augmentent, la demande en électricité explose.

En plus, Colossus consomme déjà beaucoup : 194 pétaoctets par seconde en mémoire. C’est énorme. Il offre aussi plus d’un exaoctet de stockage. Et selon certains experts, cette montée en puissance n’est pas sans risque. Car, bien sûr, derrière la performance, des inquiétudes apparaissent.

Et vous, voyez-vous Colossus comme une avancée spectaculaire ou un risque mal calculé ? Votre point de vue nous intéresse.

