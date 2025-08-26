Étude Metricool : l’IA séduit mais la qualité inquiète

Metricool révèle que plus de 7 professionnels du digital sur 10 utilisent l’IA chaque jour, mais soulignent encore la faiblesse de la qualité des contenus générés.

Metricool publie son étude State of AI in Social Media et confirme une bascule historique dans le quotidien des professionnels de la communication digitale : 96 % déclarent utiliser des outils d’intelligence artificielle, dont 72,5 % chaque jour. L’IA s’impose comme un copilote incontournable des community managers et des agences. Elle soulève également des interrogations sur la qualité des contenus produits et sur la mesure de leur performance.

Une adoption généralisée mais un débat sur la qualité

L’étude de Metricool révèle une adoption quasi universelle de l’IA par les professionnels du social media. L’outil n’est plus un gadget : il structure désormais les processus de création et de diffusion. 78 % des répondants l’utilisent pour générer des idées, et 72 % pour rédiger posts et légendes. Plus de deux tiers s’appuient sur l’IA pour adapter le ton et le format aux différentes plateformes, preuve d’une intégration transversale dans la chaîne éditoriale.

Cependant, la confiance n’est pas absolue. Près de 45 % des professionnels estiment que la qualité reste un frein, et 36 % peinent à évaluer les performances des contenus générés par IA face aux contenus traditionnels. Cette nuance est capitale : l’efficacité opérationnelle séduit, mais la valeur créative et l’impact sur l’engagement demeurent sujets à caution. Comme le souligne Juan Pablo Tejela, CEO et co-fondateur de Metricool : « L’IA est devenue un outil essentiel pour la création de contenu, mais ce n’est pas une solution clé en main. Le facteur humain reste un avantage compétitif. »

Agences en pointe, budgets en retrait

Les usages varient selon les environnements. Les agences affichent le plus fort taux d’usage quotidien (78 %). Cela illustre leur rôle de pionnières dans l’expérimentation de nouveaux formats. 73 % des professionnels déclarent que l’IA les a aidés à tester de nouvelles stratégies, ce qui confirme son rôle de catalyseur créatif. Les freelances et entrepreneurs, eux, adoptent l’IA pour compenser des ressources limitées.

Pourtant, les investissements peinent à suivre le rythme de l’adoption. 62 % des sondés n’envisagent pas d’augmenter leur budget dédié en 2025, et 52 % se contentent d’outils gratuits. Ce paradoxe traduit un marché encore en phase de consolidation. Ainsi, l’innovation est perçue comme accessible mais pas encore suffisamment valorisée dans les plans financiers. Autrement dit, l’IA séduit, mais les entreprises attendent davantage de preuves tangibles de retour sur investissement avant d’engager des budgets plus conséquents.

Témoignages et nouvelles perspectives technologiques

Le rapport ne se limite pas aux chiffres : il illustre concrètement l’impact de l’IA sur les stratégies de contenu. Anouk Schrijver, community manager chez Dutchweek Events, témoigne : « Cette année, nous avons commencé à utiliser les outils d’IA de Metricool, ce qui a transformé notre processus et nous a permis de multiplier par 6,5 le nombre de vues en seulement quelques mois. » Une preuve éclatante que l’IA peut booster la visibilité lorsqu’elle est bien intégrée.

Dans cette logique, Metricool annonce l’intégration de Claude dans son outil Metricool Planner. Cette fonctionnalité vise à aller au-delà de la génération de texte pour offrir la possibilité d’analyser des données sociales, d’identifier des tendances et d’adapter les contenus en temps réel. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large. L’IA ne remplace pas l’humain mais devient un copilote stratégique, capable d’accompagner les professionnels dans un environnement digital saturé et ultra-concurrentiel.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



