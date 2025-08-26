Siri qui fusionne avec l’IA Google Gemini ? Apple y pense très sérieusement !

Et si Siri rencontrait Gemini ? Apple explore une alliance qui pourrait révolutionner la façon dont ses utilisateurs interagissent avec l’assistant vocal. L’idée est d’offrir des réponses plus intelligentes et rapides.

🔥 Nous recommandons Google Workspace

Google Workspace révolutionne la collaboration des équipes, où qu’elles soient. Avec des outils comme Gmail, Google Drive, et Google Docs, il simplifie l’organisation et booste la productivité. Que vous soyez une petite entreprise, un indépendant ou une grande organisation, Google Workspace est le choix incontournable pour optimiser votre travail en équipe. J'en profite

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Siri, l’assistant vocal d’Apple, a souvent été perçu comme le maillon faible face à des concurrents plus agiles comme Google Assistant. Mais la firme de Cupertino semble prête à prendre une décision radicale pour rattraper son retard. Selon de nouvelles informations, Apple serait en discussion avec Google pour utiliser le modèle d’IA Gemini afin de moderniser et d’améliorer Siri.

Le futur de Siri joue-t-il avec Gemini ?

Apple semble enfin vouloir donner un sérieux coup de boost à son assistant vocal. L’entreprise, longtemps à la traîne dans l’IA générative derrière des géants comme Google et OpenAI, explore désormais une piste inattendue. Celle d’utiliser le modèle Gemini de Google pour réinventer Siri.

Cette idée est surprenante, surtout pour une marque connue pour vouloir tout maîtriser en interne. Mais il faut reconnaître que Gemini a de quoi impressionner. Car si ce partenariat se concrétise, les utilisateurs de l’iPhone pourraient ainsi voir un Siri bien plus intelligent et performant.

Gemini excelle en compréhension contextuelle, en génération de texte et en multitâche. Ces capacités pourraient totalement transformer Siri. L’assistant pourrait alors gérer des requêtes plus complexes et donner des réponses beaucoup plus pertinentes.

Rien n’est encore décidé

L’idée d’un Siri boosté par Gemini est excitante, non ? Pourtant, Apple n’a pas encore décidé. La firme hésite entre développer sa propre IA ou s’appuyer sur un partenaire externe. Et si elle choisit la deuxième option, rien ne dit que ce sera Google.

Apple may finally fix Siri by powering it with Google’s Gemini AI model.



All it took was 14 years, a blown first-mover advantage, an existential competitive threat and this Larry David rant from the final season of “Curb Your Enthusiasm”. pic.twitter.com/NAuNR4EO5b — Trung Phan (@TrungTPhan) August 22, 2025

Selon les dernières infos, l’entreprise serait encore à plusieurs semaines d’une décision finale. Et elle n’a pas défini quel partenaire elle pourrait retenir.

Pendant ce temps, Google avance de son côté. La firme de Mountain View entraîne déjà un modèle spécialement conçu pour cet usage. Celui-ci pourrait tourner directement sur les serveurs d’Apple. Toutefois, les discussions entre les deux géants restent pour l’instant préliminaires.

Alors, pour quand ? Une version revisitée de Siri pourrait débarquer dès l’année prochaine. Apple accélère probablement les choses, consciente du retard pris dans la mise à jour de son assistant vocal. En effet, la mise à jour initialement prévue pour le printemps 2025 avait été repoussée d’un an pour cause de défis techniques.

Et vous, seriez-vous enthousiastes à l’idée de voir Siri intégrer Gemini ? Cette collaboration serait-elle une bonne nouvelle selon vous ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.