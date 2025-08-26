Apple déclare la guerre à cet employé : il a livré ses secrets à Oppo

Pour Apple, cet employé n’a pas seulement démissionné. Il aurait trahi la firme en emportant ses secrets vers un concurrent. Une pure trahison en règle.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple se retrouve à couteaux tirés avec un de ses anciens employés. Une nouvelle affaire secoue le géant de Cupertino. Il accuse un ex-ingénieur d’avoir dérobé des données sensibles pour les livrer à un concurrent, Oppo. Le géant chinois se retrouve même au cœur de l’affaire, soupçonné d’avoir reçu ces informations.

Un départ dissimulé pour l’ancien employé d’Apple

Quand il s’agit de protéger des informations confidentielles, Apple ne fait pas dans la demi-mesure. La marque attaque en justice Chen Shi, ancien architecte logiciel en charge des capteurs de l’Apple Watch.

Apple Sues Ex-Employee Who Allegedly Stole Apple Watch Secrets for Chinese Rival Oppo.



Apple has sued Chinese smartphone maker Oppo, accusing it of poaching engineer Dr. Shi and stealing Apple Watch secrets. Apple alleges that 3 days before resigning in 2023, Shi downloaded 63… pic.twitter.com/wo44AjFCI3 — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) August 24, 2025

Officiellement, il devait rentrer en Chine pour s’occuper de ses parents. Pourtant, pour Apple, cette excuse n’était qu‘une ruse pour mieux dissimuler son véritable projet. En réalité, il allait rejoindre le centre de recherche d’Oppo dans la Silicon Valley. En plus, il aurait emporté avec lui des documents confidentiels ultra-sensibles.

Trois jours avant de quitter Apple, Chen Shi aurait téléchargé 63 fichiers protégés. Il les copiait sur une clé USB. En plus, la plainte affirme que cet ex-employé de chez Apple avait multiplié les réunions avec ses collègues pour engranger un maximum d’informations.

La plainte va encore plus loin. Dans un message interne à Oppo, il aurait écrit vouloir collecter « autant d’informations que possible » pour les transmettre par la suite. Ce à quoi un vice-président d’Oppo aurait seulement répondu « OK ».

Bref, pour Apple le verdict est sans appel. Chen Shi a violé son accord de confidentialité et enfreint les clauses de propriété intellectuelle.

Qu’en est-il réellement de cette affaire ?

Dans sa plainte, Apple assure qu’Oppo était non seulement au courant, mais aurait même encouragé la collecte de données. Mais est-ce vraiment le cas ?

Pour l’instant, c’est encore un mystère. Oppo se défend fermement, niant toute malversation. Selon la marque chinoise, il n’existe aucune preuve établissant un lien entre les accusations d’Apple et le comportement de l’employé pendant son passage chez Oppo.

Le constructeur précise qu’il « respecte les secrets commerciaux de toutes les entreprises, y compris Apple, et n’a pas détourné les secrets d’Apple ».

Plutôt que de rester les bras croisés, Oppo compte coopérer pleinement avec la justice. Pour eux, seule la procédure judiciaire pourra réellement clarifier les faits.

Certes, l’affaire ne fait que commencer. La suite s’annonce passionnante.

