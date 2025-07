Chaturbate : détruit psychologiquement, cet ancien modérateur porte plainte

Un ancien employé de Chaturbate a porté plainte contre l’entreprise. Il lui reproche de ne pas avoir protégé sa santé mentale.

Modérer du contenu en ligne, ce n’est pas de tout repos. Neal Barber en sait quelque chose. Embauché comme modérateur par le site pornographique Chaturbate, il a vécu de très mauvaises expériences. Selon lui, ce travail l’a profondément marqué, au point de craquer mentalement. Cet ancien salarié de Chaturbate a donc décidé de porter plainte, aux côtés d’autres anciens collègues.

Le motif de sa plainte contre Chaturbate

L’aventure de Neal Barber chez Chaturbate a commencé en 2020. Il travaillait comme modérateur. Mais le 22 juillet 2025, lui et plusieurs anciens collègues ont déposé une plainte contre l’entreprise.

La raison ? Ils affirment être exposés tous les jours à des contenus extrêmes. Des scènes violentes, choquantes, et sexuellement très explicites. Et tout ça, sans les protections habituelles dans ce métier.

La plainte dit que ni Chaturbate ni ses prestataires n’ont pris les mesures minimales reconnues dans le secteur. Pas de filtres pour bloquer les images choquantes ni des pauses régulières pour souffler. Ni même de soutien psychologique pour parler des traumatismes.

« Sans ces mesures de protection, M. Barber a finalement développé un syndrome de stress post-traumatique (SSPT) à part entière, pour lequel il est toujours traité », a déclaré l’avocat de l’ancien modérateur. Barber raconte souffrir de cauchemars intenses, mais pas seulement. Il vit aussi des crises de panique et d’autres symptômes liés au SSPT.

Dans sa plainte, l’ancien travailleur de Chaturbate explique aussi qu’il a développé de graves troubles émotionnels à cause de son travail. Il précise que ce traumatisme présumé nécessite un traitement médical et une thérapie continue. Or, pour Neal Barber, ces « blessures étaient non seulement prévisibles, mais aussi évitables » si l’entreprise avait pris les bonnes décisions.

Un rôle pourtant indispensable sur ce type de site

Neal Barber insiste dans sa plainte que les modérateurs sont indispensables au bon fonctionnement de sites adultes comme Chaturbate. En effet, ces plateformes diffusent en direct d’énormes volumes de contenus très explicites. Souvent sans filtre préalable.

Et c’est justement là que les modérateurs entrent en jeu. Leur mission est de s’assurer que la loi est respectée. Mais aussi de faire appliquer les règles internes du site, et de bloquer les contenus illégaux ou choquants. Bref, sans eux, ces plateformes ne pourraient pas tourner légalement.

Pourtant, ce que vit Barber chez Chaturbate n’est pas un cas isolé. D’autres géants du web sont visés par des accusations similaires. Meta, par exemple, a été poursuivie plusieurs fois pour les conditions de travail de ses modérateurs en Afrique. Ils sont exposés eux aussi à des contenus particulièrement violents.

Face à cette plainte, quelle a été la réaction de Chaturbate ? L’entreprise a simplement indiqué ne pas avoir encore pris connaissance de la plainte. En revanche, elle a insisté sur le fait qu’elle accordait une grande importance à la modération. Elle affirme soutenir pleinement le travail des modérateurs.

