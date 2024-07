Ces méduses robotiques ciblent vos organes pour des traitements précis

Des microrobots innovants, composés de ferrofluide et d'hydrogel promettent de révolutionner la médecine interne. Des chercheurs allemands ont trouvé un moyen de les diriger dans toutes les dimensions grâce à l'utilisation de champs magnétiques et de rayons lumineux.

Les scientifiques de l'Institut Max-Planck pour les systèmes intelligents en Allemagne ont mis au point des robots mous capables de se déplacer en trois dimensions. Jusqu'à présent, les recherches permettaient seulement des déplacements en deux dimensions pour ces robots utilisant des gouttelettes ferromagnétiques et des champs magnétiques.

Contrôle dimensionnel par les champs magnétiques et la lumière

Dans une étude parue dans la revue Science Advances, les chercheurs expliquent leur méthode pour faire évoluer les gouttelettes de ferrofluide en trois dimensions. Pour cela, ils ont utilisé la lumière. Un champ magnétique permet de guider les gouttelettes en deux dimensions, mais la lumière ajoute une nouvelle possibilité.

Ce mécanisme est révolutionnaire, car il permet de surmonter les obstacles posés par les déplacements limités dans des environnements confinés.

Les rayons lumineux chauffent les gouttelettes et provoquent la formation de petites bulles d'air qui les font flotter. Les chercheurs contrôlent la hauteur des gouttelettes grâce à la modulation de cette lumière. Par la suite, ils ont enfermé ces gouttelettes dans des coques d'hydrogel. Cette technique a permis de créer des microrobots qui ressemblent à des méduses.

Applications médicales prometteuses

Ces microrobots pourraient être utilisés pour délivrer des médicaments de manière précise dans le corps humain. En modifiant la température grâce à la lumière, il serait même possible d'utiliser cette technologie pour traiter l'hypothermie, à condition de bien maîtriser la température et de s'assurer que les matériaux utilisés sont non toxiques. Cette précision dans la livraison des médicaments pourrait réduire les effets secondaires et augmenter l'efficacité des traitements.

Cette innovation constitue une avancée majeure pour la médecine et permet d'envisager des traitements plus précis et moins invasifs. Les microrobots méduses, que l'on peut diriger grâce à des champs magnétiques et à la lumière, inaugurent de nouvelles méthodes de soin et de délivrance de médicaments. Cette technologie révolutionnaire élargit considérablement les possibilités thérapeutiques à l'intérieur du corps humain.

