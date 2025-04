Ce scientifique a découvert la preuve de vie extraterrestre : il est en état de choc

L’univers vient peut-être de nous faire un clin d’œil. Une équipe de scientifiques, menée par un astronome de Cambridge, a capté ce qui pourrait être la première vraie preuve de vie extraterrestre. Une découverte si incroyable qu’elle a laissé les chercheurs eux-mêmes en état de choc. Et franchement, on comprend pourquoi…

Cette fois, il ne s’agit pas d’une théorie fumeuse ou d’une lumière bizarre au fond d’une photo floue. Apparemment, c’est du sérieux. Un scientifique et son équipe ont repéré, grâce au télescope spatial James Webb, des composés chimiques très spécifiques dans l’atmosphère d’une exoplanète.

Ces molécules pourraient indiquer la présence d’un écosystème extraterrestre. Le tout publié dans une revue scientifique, avec des mois de vérifications à la clé. Est-ce qu’on a mis le doigt sur quelque chose d’énorme ?

Une potentielle preuve de vie extraterrestre vient de tomber et même le scientifique et son équipe derrière la découverte ont même eu du mal à encaisser le coup.

Ainsi, l’astronome Nikku Madhusudhan, de l’Université de Cambridge, a braqué le télescope James Webb sur une exoplanète nommée K2-18b. Celle-ci était cachée quelque part entre 120 et 124 années-lumière dans la constellation du Lion.

Il a trouvé des biosignatures, de véritables empreintes chimiques. Notamment, du sulfure de diméthyle (DMS) et du disulfure de diméthyle (DMDS). Ce sont deux composés gazeux qu’on associe sur Terre à l’odeur des océans.

The James Webb Space Telescope detected dimethyl sulfide in its atmosphere (on Earth that comes from marine microorganisms).



K2-18b is potentially habitable super-Earth about 2.6 times the size of our planet. It is located 124 light-years from the Solar System. pic.twitter.com/IrhLfpojra