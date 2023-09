Des aliens découverts par James Webb ? La NASA organise une conférence top secret

La NASA organise des conférences secrètes pour déterminer comment réagir en cas de découverte d’une vie extraterrestre par le télescope James Webb. Le jour où nous aurons la preuve que nous ne sommes pas seuls dans l’univers semble approcher à grands pas…

Aux yeux de la plupart d’entre nous, la découverte d’extraterrestres relève de la science-fiction. Pourtant, c’est une hypothèse prise très au sérieux par les gouvernements et les astronomes.

La preuve : une scientifique de la NASA vient de révéler que l’agence spatiale a secrètement débattu sur ce qu’elle devrait faire si le télescope James Webb découvre une preuve de l’existence d’aliens.

D’après la Dr Michelle Thaller, assistante directrice de la communication scientifique chez la NASA, la possibilité que le puissant télescope découvre de nouvelles formes de vie est abordée le plus sérieusement du monde.

La NASA se prépare à la découverte d’extraterrestres

Pour rappel, James Webb a été lancé par la NASA le jour de Noël 2021 dans le but de « percer les mystères de notre système solaire, d’observer par-delà les mondes distants autour des autres étoiles, et sonder les structures mystérieuses et les origines de notre univers et notre place en son sein ».

Lors d’une réunion à New York City, Thaller a révélé que les mystères en question pouvaient bel et bien inclure la vie extraterrestre. Selon ses propres mots, « nous travaillons effectivement sur SETI : la recherche d’intelligence extraterrestre ».

Elle précise que des scientifiques de haut niveau inspectent le ciel en quête de signes de civilisations aliens. Dans le plus grand secret, des conférences ont même été organisées spécialement sur ce sujet.

Comme l’explique la scientifique, « nous avons eu des conférences sur ce qui se passerait si le télescope James Webb observait l’atmosphère d’une planète autour d’une autre étoile et que nous voyions des choses qui ne semblent pas naturelles ».

Elle admet que ces signes suspects pourraient être de la pollution émanant d’une planète, et que n’est probablement qu’une question de temps avant qu’une vie extraterrestre soit détectée. Il pourrait s’agir d’une vie microbienne sur Vénus, Mars, ou encore sur la lune la plus large de Saturne : Titan.

Le télescope James Webb d’une valeur de 10 milliards de dollars fournit chaque jour de nouvelles images détaillées constituant un vaste ensemble de données.

Et ce puissant système a la capacité de détecter des produits chimiques et des gaz dans des planètes autour d’autres étoiles. À présent, Thaller s’attend à ce que Webb trouve enfin une planète similaire à la Terre d’ici la fin de l’année 2023…

Le Pentagone livre ses secrets suite aux révélations fracassantes

Welcome to the official Twitter account for the All-domain Anomaly Resolution Office. Through this channel, we will provide updates and information relative to our examinations of unidentified anomalous phenomena across space, air, and maritime domains. https://t.co/V9yq4cruWh — All-domain Anomaly Resolution Office (@DoD_AARO) July 20, 2022

En août 2023, le Department of Defense des États-Unis a dévoilé un nouveau site web fournissant des informations officielles déclassifiées sur les OVNIs. Le site web est toujours en construction, mais offre déjà des images et des vidéos accessibles au grand public.

Le Pentagone a confirmé que d’autres informations seraient prochainement disponibles, notamment des rapports et des questions fréquemment posées sur les anomalies non identifiées, des liens, des transcriptions et d’autres ressources.

Le but du site web est de démontrer que le DoD fait preuve de transparence à l’égard du peuple américain concernant ses travaux sur les OVNIs.

Ainsi, le site servira de source centralisée pour toutes les informations publiquement disponibles à ce sujet. Le Bureau de Résolution des Anomalies (AARO) le mettra régulièrement à jour avec ses découvertes et activités les plus récentes.

Pour y accéder, il suffit d’entrer l’adresse https://www.aaro.mil/ dans votre navigateur. Vous y trouverez aussi des liens vers les sites de suivi des avions, ballons et satellites du gouvernement. Ce site fait suite aux révélations du lanceur d’alerte David Grusch…

Un premier OVNI découvert en Italie en 1933

En effet, quelques semaines plus tôt, Grusch avait révélé devant le Congrès que les États-Unis ont bel et bien découvert des « technologies et restes biologiques non humains ». Il a demandé au Congrès de mener l’enquête.

D’après ses dires, son témoignage est basé sur des informations fournies par des individus de confiance lui ayant partagé des photographies, des documents officiels et des témoignages oraux classifiés.

Au total, plus de 30 pilotes d’avion et vétérans auraient aperçu des phénomènes aériens non identifiés (UAP). Le tout premier OVNI aurait été découvert à Magenta, Italie, en 1933.

Le gouvernement de Mussolini l’aurait gardé secret jusqu’en 1944, et c’est en 1945 que le Pape Pius XII a tout avoué aux États-Unis.

De plus, Grusch affirme connaître l’emplacement exact où ces OVNI sont cachés et avoir subi des représailles brutales après avoir partagé ses informations. Certains de ses collègues ont été « brutalement attaqués administrativement ».

En parallèle, le pilote Ryan Graves a également témoigné devant le Congrès. Il a déclaré que son escadron a été « séparé par un OVNI » pendant une mission d’entraînement près de Virginia Beach en 2014.

Selon sa description, il s’agissait d’un objet « gris foncé ou noir à l’intérieur d’une sphère transparente ». Son diamètre était d’environ 4,5 mètres.

L’ancien Commandant de la Marine, David Fravor, a quant à lui aperçu un objet « en forme de Tic Tac » pendant un vol en 2004 durant une mission d’entraînement avec le porte-avion USS Nimitz sur la côte californienne.

Tous ces témoignages sont évidemment à prendre avec un grain de sel, mais les trois hommes ont prêté serment devant le Congrès et le Pentagone s’est empressé de publier son site web quelques jours plus tard…