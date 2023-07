La Terre reçoit ce signal extraterrestre depuis 30 ans, mais personne n’avait remarqué

Un signal radio provenant d’un endroit reculé de notre galaxie est émis toutes les 21 minutes depuis au moins 1988, et personne ne s’en était aperçu jusqu’à présent. C’est la folle découverte que viennent de faire des astronomes australiens !

Sommes-nous seuls dans l’univers ? C’est l’une des questions qui taraudent l’humanité depuis l’aube des temps, et le mystère que tentent d’élucider les scientifiques du monde entier…

Pourtant, depuis 1988, personne ne s’était aperçu que nous recevions un mystérieux signal radio d’origine extraterrestre toutes les 21 minutes.

Une équipe d’astronomes vient tout juste de découvrir ce signal dont la source est située quelque part dans notre galaxie.

Il est probable qu’il s’agisse d’une étoile morte située à environ 15 000 années-lumière de la Terre, mais il n’y a actuellement pas d’explication aux étranges propriétés de ces signaux.

Jamais auparavant un tel pattern à long terme n’avait été identifié dans l’espace. La découverte de ces pulsations porte donc à croire qu’il existe une population cachée de sources radio se répétant sur des périodes étonnamment longues.

Pour comprendre ce phénomène, il faut savoir que l’espace est rempli d’une immense variété d’éclats de lumière de courte durée appelés « transitoires » qui brillent parfois dans la lumière radio.

Certains de ces transitoires n’éruptent qu’une seule fois, tandis que d’autres s’illuminent de façon répétitive et prédictible.

Les scientifiques sont parvenus à remonter la trace de ces éclats jusqu’à des cadavres d’étoiles compacts, tels que des pulsars et des magnétars. Toutefois, beaucoup de signaux radio demeurent inexplicables…

C’est dans ce contexte que l’équipe de chercheurs dirigée par Natasha Hurley-Walker, astrophysicienne au Center International pour la Recherche en Astronomie Radio à la Curtin University en Australie, vient de découvrir un surprenant transitoire répétitif.

