Blue Origin : la fusée de Jeff Bezos est revenue sur Terre, et c’est historique

Blue Origin vient de signer un moment que les passionnés de spatial attendaient depuis des années. Apparemment, le premier étage de la fusée New Glenn est revenu sur Terre sans le moindre accroc. Une réussite rare, technique, et surtout stratégique pour Jeff Bezos, qui rejoint enfin le cercle ultra-fermé des maîtres du retour contrôlé.

Blue Origin va changer son statut dans le New Space en ramenant avec succès le booster de New Glenn après la mission Escapade. L’entreprise de Jeff Bezos devient la deuxième au monde à maîtriser cette prouesse, dix ans après SpaceX. Le vol, largement suivi sur X grâce à un live au suspense palpable, s’est conclu sur une barge positionnée à plus de 600 km des côtes de Floride.

New Glenn réussit enfin son grand retour

Le 13 novembre, l’entreprise spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin, a validé ce que seule SpaceX maîtrisait jusqu’à présent. Il s’agit du retour contrôlé et en un seul morceau du premier étage d’une fusée après une mission. Une performance rarissime, hautement complexe, et qui place New Glenn dans une toute nouvelle catégorie.

Comme la Falcon 9 dix ans plus tôt, la fusée géante de Blue Origin a décollé pour la mission Escapade. Puis a réussi à faire redescendre son booster depuis l’espace jusqu’à une barge flottant en plein Atlantique. La société a célébré ce « touchdown » en direct sur X avec un message sans ambiguïté : « ATTERRISSAGE DU BOOSTER ! New Glenn revient à son origine bleue », un clin d’œil à la planète bleue qui inspire son nom.

BOOSTER TOUCHDOWN! New Glenn returns to its blue origin. — Blue Origin (@blueorigin) November 13, 2025

Et ce que je trouve le plus impressionnant dans l’histoire, c’est que New Glenn n’en est qu’à son deuxième vol. Sa toute première tentative, en janvier 2025, s’était soldée par la perte du booster durant la phase de retour. Blue Origin a donc corrigé le tir en un seul essai, sur un lanceur qui approche tout de même les 100 mètres de hauteur. C’est une performance extrêmement rare dans le secteur.

Un atterrissage applaudi malgré un flux vidéo chaotique

L’entreprise avait mis en place un flux vidéo pour suivre la descente du booster en temps réel. On y voit la séquence complète dont la réorientation, le freinage final et l’arrivée sur la barge située à environ 600 km des côtes de Floride, en plein océan Atlantique.

L’image n’était pas parfaite (saccades, freezes, qualité moyenne), mais l’ambiance sonore, elle, ne trompait pas (cris, applaudissements, explosion de joie).

Pendant que l’équipe de Blue Origin prépare maintenant le retour du booster à terre, la mission Escapade, elle, continue son trajet. L’objectif du jour restait en effet le lancement d’une sonde vers Mars. C’est un pas supplémentaire pour la conquête scientifique de la planète rouge.

Cette réussite était importante pour Blue Origin. Elle conditionne une mission encore plus ambitieuse, celle qui doit envoyer un démonstrateur d’atterrisseur lunaire. Une manière de directement challenger SpaceX sur son terrain favori, notamment la Lune.

