Vous ne croirez jamais la taille de ce double anneau découvert dans l’Univers !

À sept milliards d’années-lumière, un mystère cosmique prend la forme d’un double anneau lumineux géant. Ce spectacle radio venu du fond de l’espace défie tout ce que les astronomes pensaient savoir sur la naissance des galaxies.

Les astronomes viennent de repérer un objet cosmique absolument fascinant. Un double anneau radio géant, le plus vaste jamais observé dans l’Univers. Ces structures circulaires, invisibles à l’œil nu, mais détectées en ondes radio, entourent une galaxie lointaine. Chacun de ces anneaux mesure près d’un million d’années-lumière de diamètre, soit dix fois la taille de la Voie lactée. Une découverte exceptionnelle, à la croisée de la science, de la curiosité et de la passion des amateurs d’astronomie.

C’est quoi ce double anneau géant dans l’univers ?

Ainsi, les chercheurs viennent de repérer un double anneau d’énergie autour d’une galaxie lointaine. Ce n’est pas une supernova ni un trou noir classique, mais un odd radio circle (ORC ou un cercle radio étrange) et c’est le plus grand et le plus puissant jamais observé.

Baptisé RAD J131346.9 + 500320, cet objet est tellement colossal que chaque anneau mesure près d’un million d’années-lumière de diamètre. Pour comparer, notre Voie lactée fait à peine un dixième de ça. Ce double anneau n’émet aucune lumière visible, seulement des ondes radio, captées grâce à de puissants radiotélescopes.

Les odd radio circles ont été découverts pour la première fois en 2019, et personne ne sait encore ce qui les cause. Ce double anneau, lui, intrigue particulièrement. Ces deux structures sont imbriquées, comme deux bulles cosmiques qui se chevauchent, à plus de sept milliards d’années-lumière. Autrement dit, on observe une lumière émise à une époque où l’Univers avait moins de la moitié de son âge actuel.

« Ces structures comptent parmi les objets les plus extraordinaires et les plus beaux que nous ayons vus dans l’espace » a affirmé le Dr Ananda Hota, auteur principal de l’étude publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Pour lui, ce double anneau pourrait contenir des indices essentiels sur l’évolution des galaxies et des trous noirs.

Cerise sur le télescope ! Cette découverte n’est pas venue d’un grand observatoire, mais d’un projet collaboratif baptisé RAD@home. Des amateurs d’astronomie ont scruté des images issues du réseau européen LOFAR, avant de repérer ces deux cercles étranges. Les chercheurs professionnels ont ensuite confirmé leur intuition.

