Signal radio venu de l’espace : les scientifiques sont bouleversés dans leurs certitudes

Des ondes mystérieuses, captées aux confins de l’Univers, viennent semer le doute dans l’esprit des chercheurs. Ce phénomène cosmique est appelé Fast Radio Bursts (FRBs).

D’après la NASA, ces ondes radio libèrent en une milliseconde autant d’énergie que le Soleil en une année entière. Ils traversent l’espace à une vitesse vertigineuse et peuvent être captées depuis la Terre.

Jusqu’à présent, les scientifiques pensaient que ces mystérieux signaux émanaient principalement de jeunes galaxies en pleine activité. Pourtant, deux récentes études publiées dans The Astrophysical Journal Letters viennent bousculer cette théorie, remettant en cause notre compréhension des origines des FRBs.

L’Univers ne cessera jamais de nous surprendre

En 2024, une équipe de scientifiques de la Northwestern University (Illinois, USA) a détecté l’un de ces mystérieux sursauts radio rapides, plus connus sous le nom de FRBs.

Ce signal, baptisé FRB20240209A, s’est manifesté tel un flash dans l’obscurité cosmique. Il pulsait sans relâche pendant plusieurs mois, de février à juillet 2024.

Wen-fai Fong, professeure associée à la Northwestern University était tellement fasciné par FRB20240209A qu’il le décrivait comme un dialogue avec l’Univers.

Bref, face à un tel phénomène, les chercheurs n’ont pas tardé à se lancer dans une quête pour remonter à sa source. Plus un sursaut radio se répète, plus il devient aisé de localiser l’endroit exact d’où il provient.

Mais cette fois, la surprise était de taille. En braquant leurs instruments vers l’origine du signal, les scientifiques s’attendaient à trouver une jeune galaxie en pleine effervescence.

C’est le scénario le plus classique pour ce type de phénomène. Pourtant, ce n’était pas le cas. Le FRB20240209A venait d’une galaxie quiescente — une galaxie « morte », dont l’activité stellaire s’est éteinte il y a des milliards d’années.

« Ce nouveau FRB nous rappelle qu’à chaque fois qu’on pense avoir percé les secrets d’un phénomène astrophysique, l’Univers nous prend de court » confie Wen-fai Fong dans une déclaration relayée par The Independent.

« C’est précisément ce qui rend l’astronomie temporelle aussi captivante. » finit-il.

Une galaxie vieille de plus de 11 milliards d’années

Pour faire simple, la galaxie à l’origine du signal radio est située à environ 2 milliards d’années-lumière de la Terre. Il faut donc comprendre que le signal a voyagé pendant 2 milliards d’années avant de nous atteindre.

Plus intrigant encore ! D’après l’estimation des scientifiques, cette galaxie est née il y a 11,3 milliards d’années. Elle est apparue peu après la formation de l’Univers, qui lui-même a environ 13,8 milliards d’années.

En d’autres termes, elle est une véritable relique cosmique, témoin d’une époque où les étoiles et les galaxies commençaient tout juste à s’organiser dans le chaos primordial. Ce que je trouve vraiment fascinant.

À l’aide de plusieurs simulations, les chercheurs ont réussi à esquisser le profil de cette fameuse galaxie. Sa structure, loin d’être régulière, suggère une histoire mouvementée.

Sa masse équivaut à 100 milliards de fois celle du Soleil. Ajoutez à cela une brillance exceptionnelle et cette galaxie est “l’hôte FRB le plus ancien et le plus massif jamais observé”, comme disent les chercheurs.

Bref, l’Univers vient encore de nous surprendre, et ce ne sera sûrement pas la dernière fois. Selon vous, quelle pourrait être la prochaine révélation qui fera trembler nos certitudes ?

