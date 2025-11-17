30 ans après Amazon, Bezos revient avec une startup IA : Project Prometheus

L’ancien patron d’Amazon fait un retour musclé avec Project Prometheus. Alors, qu’est-ce que cette nouvelle start-up IA a à nous donner ?

Depuis son départ d’Amazon, Jeff Bezos investissait déjà dans l’IA comme chez Perplexity, Figure AI, Toloka ou encore KoBold Metals. Pourtant, avec Project Prometheus, il arrête de signer des chèques. Il signe des décisions. Et ce changement de posture dit tout. l’ancien patron d’Amazon n’est plus un simple sponsor de l’innovation. Il redevient un acteur aux commandes, prêt à remettre les mains dans la machine.

Bezos revient en mode boss final

Jeff Bezos is taking on a formal CEO role again – NYT



He is co leading a new AI startup called Project Prometheus to use AI for engineering & manufacturing in computers, autos and spacecraft



It already has about $6.2B in funding & nearly 100 hires from OpenAI, DeepMind and Meta pic.twitter.com/xJY5ahE1iA November 17, 2025

Le fondateur d’Amazon reprend un rôle opérationnel pour la première fois depuis 2021. Et pas dans un petit projet confidentiel. Car Project Prometheus a déjà levé 6,2 milliards de dollars. On appelle ça un décollage avec réacteur nucléaire intégré.

Et évidemment, un tel mastodonte ne se pilote pas en solo. Bezos codirige tout ça avec Vik Bajaj, un scientifique passé par Google X et Verily. Leur mission est d’ailleur de faire de Project Prometheus la référence absolue de l’IA pour les environnements industriels les plus extrêmes.

Le projet commence fort. Puisque la startup a déjà débauché une centaine de spécialistes venus non seulement d’OpenAI. Mais aussi de DeepMind et du groupe IA de Meta. En plus, le timing est parfait. Parce que l’industrie vit un virage historique.

C’est-à-dire que les géants du numérique deviennent aussi des géants de l’énergie. Les datacenters explosent aussi leurs limites et les réseaux électriques suffoquent. Les goulots d’étranglement ne sont plus logiciels mais matériels.

C’est précisément là que Project Prometheus veut s’imposer. La startup veut devenir la couche d’intelligence des futures infrastructures industrielles.

Project Prometheus veut construire

Aujourd’hui, chaque startup balance son nouveau chatbot révolutionnaire. Toutefois, Project Prometheus prend la tangente. Ici, aucun assistant virtuel ne viendra vous rappeler votre deadline. Car l’ambition est plus brutale et plus ambitieuse.

Project $Prometheus is going viral right now as Jeff Bezos' next startup. This can literally be the next chatgpt.



this is the linkedin page which shows Vik Bajal, the cofounder's as CEO: https://t.co/wC03yBNgBj



article for proof of founder: https://t.co/eQjZRKnhQe



tweets… pic.twitter.com/QMTCb7isjL — sophie goat (@trencherx900) November 17, 2025

L’idée est d’appliquer l’IA à la fabrication, au hardware et à l’ingénierie lourde. Son objectif ? Simple ! Celui de transformer la manière dont sont conçues les voitures, les robots, les ordinateurs, les satellites. Bref, s’attaquer aux machines qui fabriquent les machines.

Et là où beaucoup se battent pour optimiser quelques lignes de code, Project Prometheus veut dompter les contraintes physiques. Dont les puces qui manquent, l’énergie qui sature, les chaînes d’approvisionnement qui craquent ou bien les infrastructures matérielles qui peinent à suivre. C’est la partie de la tech où personne n’aime aller sauf Bezos.

Certes, Project Prometheus ne veut pas répondre aux questions. Il veut changer la façon dont le monde construit ses réponses.

