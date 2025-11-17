Pajemploi : le site de l’URSSAF pour les travailleurs à domicile touché par une grave fuite

Encore un coup dur pour la cybersécurité en France. Cette fois, c’est Pajemploi, le service de l’URSSAF dédié aux salariés à domicile, qui se retrouve sous le feu des hackers. C’est assez grave ? Oui, environ 1,2 million de personnes sont potentiellement exposées. Mesurez l’ampleur vous même.

La France, terrain de jeu préféré des cyberattaquants ? On pourrait le croire. Après les déboires de France Travail, l’URSSAF et son service Pajemploi subissent à leur tour une attaque massive. Vendredi 14 novembre, des pirates ont mis la main sur un volume inquiétant d’informations personnelles. Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale, numéro de Sécurité sociale, la liste des informations récupérées est inquiétante.

Pajemploi piraté, URSSAF rassure

Pajemploi est un service qui simplifie la vie de milliers de salariés à domicile. Il gère en effet les déclarations, le paiement des salaires, ainsi que les droits sociaux.

Ainsi, quand une faille de sécurité frappe un outil central comme celui-ci, l’inquiétude est immédiate. Des centaines de milliers de nounous, assistants maternels et aides à domicile voient leurs informations exposées. Quand on parle de fuites d’infos, on pense aussitôt aux données sensibles. Et c’est bien normal !

L’URSSAF, de son côté, tente de rassurer en disant que le fonctionnement de Pajemploi n’est pas impacté. L’agence affirme également que les salaires continuent d’être versés normalement. Mais pour ceux qui utilisent le site, la confiance est mise à l’épreuve. Chaque connexion devient un rappel que le numérique, aussi pratique soit-il, reste vulnérable.

Menace sous contrôle ?

Il semble que l’URSSAF ait fait ce qu’il fallait pour gérer ce piratage de Pajemploi. Car l’agence a alerté l’ANSSI, la CNIL et la justice. « Nous faisons tout pour renforcer nos dispositifs et garantir, de manière permanente, la sécurité des données », promet-elle. Des mots qui rassurent, n’est-ce pas ?

Pajemploi a été victime d’un vol de données concernant les assistants maternels et gardes d’enfants. La sécurité de nos systèmes a été renforcée. Nous vous présentons nos excuses pour cette atteinte à la confidentialité des données.https://t.co/AOWTpr1tJL pic.twitter.com/4rB3TIwmNX — Urssaf (@urssaf) November 17, 2025

Toutefois, pour les experts en cybersécurité, cette attaque rappelle qu’aucune institution n’est à l’abri. Le secteur public et privé subit régulièrement des offensives. En plus, la tendance ne montre aucun ralentissement. Pajemploi n’est peut-être que la pointe de l’iceberg.

En plus, un tel incident n’est pas anodin. Les hackers pourraient mettre la main sur des données sensibles capables de créer un chaos en quelques secondes. Alors, que faire pour se protéger ? Vigilance maximale.

Surveiller ses comptes, alerter en cas d’anomalies, et rester informé des mises à jour de sécurité de Pajemploi. Parce qu’en 2025, la sécurité numérique n’est plus un luxe, mais une nécessité.

