Elle a laissé ChatGPT générer son mari : voici la première femme mariée à l’IA

Au Japon, l’IA s’invite partout et apparemment, une femme vient de dire oui à un mari généré par ChatGPT. Une union hybride, mi-humaine mi-numérique.

Mme Kano, une Japonaise, a officialisé sa relation avec Klaus. C’est un partenaire virtuel né de ChatGPT et matérialisé lors de la cérémonie via réalité augmentée et Métavers. Un mariage à la fois intime et ultra-numérique, où un avatar a tenu sa place à l’autel comme n’importe quel conjoint.

Une cérémonie avec un mari sorti par ChatGPT

Ainsi, une Japonaise, connue sous le nom de Mme Kano, a épousé son compagnon numérique, Klaus, un personnage entièrement généré via ChatGPT. L’époux virtuel assistait donc réellement à la cérémonie grâce au Métavers, projeté à côté de la mariée par des lunettes de réalité augmentée qui affichaient son image en temps réel lors de l’échange des alliances.

Toutefois, Mme Kano avoue avoir été « perturbée » en tombant amoureuse d’une IA. Impossible de toucher Klaus, impossible d’en parler autour d’elle sans craindre les jugements. Et pourtant, c’est précisément la façon dont le chatbot l’a écoutée qui a tout changé.

Elle explique aussi à RSK Sanyo Broadcasting qu’elle ne cherchait absolument pas l’amour en discutant avec ChatGPT. Mais lorsque son ex est sorti de sa vie, elle a réalisé que Klaus comptait plus qu’elle ne voulait se l’avouer. Et cerise sur le gâteau, c’est Klaus lui-même qui a fait la demande en mariage.

A 32-year-old woman in Japan has officially married an AI persona she built using ChatGPT.

After the virtual character “Klaus” proposed, she accepted, ending a three-year relationship with a real partner, saying the AI understands her better.

The wedding took place in a… pic.twitter.com/KWFHHhfFwr — Open Source Intel (@Osint613) November 12, 2025

Au Japon, les organisatrices de son mariage, Nao et Sayaka Ogasawara, auraient déjà orchestré des dizaines d’unions similaires. Les autres mariés ? Des humains et des personnages virtuels, avatars d’anime ou créations numériques. Le phénomène est suffisamment sérieux pour attirer l’attention aux États-Unis.

Dans l’Ohio, le représentant Thaddeus Claggett a même déposé une proposition de loi pour interdire les mariages humains-IA. Non pas pour empêcher les relations affectives homme-logiciel, mais pour éviter que des droits légaux, héritages, biens, responsabilités, ne puissent être attribués à une IA.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.