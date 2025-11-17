Game Night : Netflix passe au Cloud Gaming ! Comment tester le service ?

Netflix tente depuis quatre ans de bâtir un espace de jeu solide. La plateforme avait déjà lancé Netflix Games, un service mobile inclus dans l’abonnement. Le 13 novembre, tout a changé avec une annonce qui relance son ambition ludique.

Game Night arrive, avec des jeux multijoueurs pensés pour le salon. Les smartphones servent de manettes et la télé, eh bien, ça reste une télé. Seulement, Bref, le concept reprend un esprit simple.

Tout le monde peut rejoindre une partie en scannant un QR code. Plusieurs titres sont disponibles dès le départ, avec la promesse d’un catalogue plus large. L’idée parle aux familles qui cherchent une soirée amusante sans matériel complexe.

Game Night reprend une idée déjà vue sur PlayLink en 2017. L’accès se fait depuis l’application Netflix du téléviseur. On ouvre l’onglet Jeux, puis on sélectionne un titre Game Night. La télé affiche un QR code.

Chaque joueur scanne le code avec son smartphone. Une interface apparaît, adaptée au jeu choisi. Une fois tous les joueurs connectés, la partie commence. Le système reste simple et ne demande aucune installation lourde.

Netflix présente plusieurs titres. Chacune utilise le smartphone de façon différente. Certains misent sur la rapidité. D’autres sur la stratégie ou la déduction. Mais ils ont tous une structure simple, avec des règles faciles à comprendre dès les premières minutes.

Boggle Party, par exemple, demande de trouver des mots plus vite que les autres, avec jusqu’à huit joueurs. LEGO Party, lui, propose des mini-jeux variés où chacun se bat pour accumuler des briques d’or.

Party Crashers : Fool Your Friends repose sur la déduction. Un intrus ignore le mot secret, et les autres doivent le repérer. Et Pictionary: Game Night mise sur des dessins rapides, tracés sur smartphone, puis affichés sur la télé.

Tetris Time Warp, quant à lui, revisite le célèbre puzzle avec des époques différentes. Et Dead Man’s Party : A Knives Out Game transforme le salon en scène de crime.

Qui peut en profiter ?

Game Night fonctionne sur la plupart des téléviseurs récents. Netflix parle évidemment de Roku, Amazon Fire TV, Samsung, LG, Sony, TCL, Vizio et Xumo. Les téléviseurs Android sont donc inclus.

L’accès est aussi possible via un navigateur web sur netflix.com. Les utilisateurs peuvent lancer une partie sans matériel particulier. Le choix reste large, ce qui facilite l’adoption.

Cependant, plusieurs appareils n’ont pas accès au service. L’Apple TV est absente. Apple bloque les mini-jeux intégrés dans des applications sans passer par son magasin. Les consoles PlayStation et Xbox sont aussi exclues.

Elles refusent les magasins tiers, y compris dans une application installée. Ces décisions limitent l’accès chez certains foyers. Les utilisateurs devront passer par une télé compatible ou un navigateur.

Les smartphones Android et iOS fonctionnent tous avec Game Night. Cela dit, les utilisateurs français devront patienter. Le service n’est pour l’instant disponible qu’aux États-Unis et au Canada.

Le déploiement international arrivera plus tard. Netflix n’a pas donné de date précise pour la France. Le lancement se fera sans doute progressivement. Il reste possible, bien sûr, d’utiliser un VPN, même si cette méthode peut présenter des limites.

