SpaceX Starship : découvrez le vaisseau spatial qui va remplacer l’ISS

Aux dernières nouvelles, la NASA envisage d’utiliser SpaceX Starship comme une véritable station spatiale.

La Starship pourrait donc être utilisée pour servir de point d’ancrage dans l’orbite terrestre, offrant une gamme diversifiée d’applications.

SpaceX Starship : une nouvelle plateforme de recherche en orbite

La NASA collabore avec SpaceX pour étudier la faisabilité de transformer la SpaceX Starship en tant que destination orbitale. Si cette idée se matérialise, la Starship pourrait servir de plateforme polyvalente pour des activités de recherche et de commerce en orbite.

La SpaceX Starship pourrait devenir une option pour la NASA parmi diverses solutions de stations spatiales potentielles et projets technologiques. C‘est-à-dire les options qui visent à soutenir l’économie émergente en orbite basse terrestre (LEO). À mesure que la Station spatiale internationale (ISS) approche de sa fin opérationnelle prévue d’ici 2030, l’agence spatiale se prépare à sa cessation progressive.

Ces dernières années, la NASA a conclu des partenariats avec plusieurs sociétés pour promouvoir le développement de stations spatiales commerciales en LEO. Elle a octroyé des subventions d’une somme de 415 millions de dollars à Blue Origin, Northrop Grumman et Nanoracks. Elle a également signé un accord de partenariat avec Axiom Space pour accrocher leurs propres modules commerciaux à l’ISS. Ces éléments d’Axiom devraient cependant permettre la formation d’une station spatiale privée indépendante en orbite.

Un accès à l’expertise de la NASA grâce à SpaceX Starship

En contrepartie, la NASA a élargi ces initiatives à travers le programme Collaborations for Commercial Space Capabilities-2 (CCSC-2). Ce programme fonctionne grâce à des accords Space Act non financés, offrant aux entreprises un accès à l’expertise et aux conseils techniques de la NASA. Le 15 juin, la NASA a sorti la liste des entreprises pouvant bénéficier de ses conseils techniques. Dont Blue Origin, Northrop Grumman, Sierra Space, Special Aerospace Services, ThinkOrbital Inc., Vast Space LLC et SpaceX.

Précédemment, SpaceX avait déjà obtenu de la NASA le premier contrat de services d’atterrissage humain pour le programme Artemis, visant à développer une version de la Starship et permettre aux astronautes d’atterrir sur la Lune. Tout au long de son développement, SpaceX a présenté la Starship comme un vaisseau spatial polyvalent. Lors de sa révélation en 2016, lorsqu’elle était appelée le « système de transport interplanétaire », Elon Musk, le fondateur et PDG de SpaceX, avait affirmé que le vaisseau spatial géant pourrait transporter jusqu’à 100 personnes et du fret vers Mars en un seul vol, en plus d’évoquer des voyages rapides sur Terre.

Du rêve à la réalité

Après de nombreux rendus et quelques années de développement, la SpaceX Starship se rapproche enfin de la réalité. Empilée au sommet de son propulseur Super Heavy, la fusée complète mesure 120 mètres de haut avec un diamètre de 9 mètres, avec une capacité de lancement en orbite de 150 tonnes. Jusqu’à présent, SpaceX n’a effectué qu’un vol d’essai complet de la Starship. Le lancement a eu lieu le 20 avril 2023. Résultats : décollage réussi et quelques problèmes qui ont déclenché l’autodestruction du vaisseau. Néanmoins, un second lancement est prévu dans les mois à venir.

L’idée d’utiliser la SpaceX Starship comme station spatiale, bien qu’encore au stade de concept, suscite l’intérêt en raison de la taille impressionnante du vaisseau. La seule station spatiale ayant un volume intérieur comparable serait l’ancienne station Skylab de la NASA, qui ne mesurait que 6,61 mètres de diamètre.