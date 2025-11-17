Vous pouvez enfin dire à ChatGPT d’arrêter avec ses tirets : voici comment

Les tirets cadratins, on les retrouvait partout. Courriels, devoirs, forums, publications LinkedIn et même messages de service client générés par ChatGPT affichaient tous cet intrus.

Beaucoup lui demandaient de s’en passer, sans succès. Aujourd’hui, vous pouvez enfin respirer. Ce fameux tiret, devenu signature involontaire de l’IA, commence enfin à perdre du terrain. OpenAI a décidé de reprendre la main et promet un assistant moins accroché à cette habitude étrange.

Donc on peut vraiment en finir avec ce tiret hyper long de ChatGPT ?

Small-but-happy win:



If you tell ChatGPT not to use em-dashes in your custom instructions, it finally does what it’s supposed to do! November 14, 2025

La présence de tirets cadratins est le signe qu’un un texte généré par une IA. C’est encombrant. Cela dit, certains l’aimaient depuis longtemps et le défendaient avec passion. L’ennui, c’est que ChatGPT refusait de lâcher ce tic, même quand on lui rappelait gentiment.

OpenAI reconnaît que cette obsession créait des situations gênantes pour les utilisateurs. Plusieurs personnes avaient l’impression de se faire repérer dès l’envoi d’un courriel trop bien typographié. Les critiques évoquaient une écriture déléguée à un robot, même quand le texte venait d’un humain.

Sam Altman a ainsi annoncé que l’équipe avait enfin corrigé le problème. Selon lui, ChatGPT respecte désormais les demandes d’éviter ce symbole. Il suffit d’ajouter une consigne précise dans les paramètres des instructions personnalisées.

L’entreprise qualifie ce changement de petite victoire, ce qui résume bien la situation. Rien de bien spectaculaire. Cela dit, c’est un vrai soulagement pour ceux qui en avaient assez. La typographie ainsi ne devrait plus servir d’indice involontaire sur l’origine d’un texte.

Sur Threads, OpenAI a néanmoins précisé que le tiret cadratin ne disparaît pas complètement. ChatGPT peut simplement en réduire l’usage quand on lui demande. Ce réglage rend l’écriture plus flexible et laisse les utilisateurs reprendre un peu de contrôle.

