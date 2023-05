ChatGPT : 5 astuces pour détecter un texte écrit par l’IA

La capacité de détecter un texte écrit par l’IA est devenue essentielle pour garantir la crédibilité des informations en ligne. Découvrez les astuces pour aider à repérer les signes de l’utilisation de l’IA dans un texte, afin de mieux comprendre et évaluer le contenu en question.

Les enjeux sont considérables, car ces textes peuvent avoir un impact sur l’opinion publique, les élections, les marchés financiers et bien d’autres domaines. C’est pourquoi il est crucial de savoir comment repérer les signes de l’utilisation de l’IA dans un texte.

Détecter les textes générés par une IA : outils et limites

Il existe plusieurs outils pour différencier les textes écrits par une IA de ceux rédigés par des humains. Voici la liste des 5 outils les plus utilisés dans ce domaine :

AI Text Classifier OpenAI a créé cet outil, mais il a des limites et nécessite un minimum de 1 000 caractères. Il peut être trompé par des modifications apportées aux textes générés par l’IA.

GPTZero : développé par Edward Tsai, ce programme analyse la « perplexité » et “l’éclatement » d’un texte. Lorsque vous soumettez un texte IA, GPTZero le distingue de l’écriture humaine.

Writer AI Content Detector : c’est un outil développé par la même entreprise qui a créé Writer, l’outil d’écriture par IA. Il peut détecter le pourcentage de contenu d’IA dans un texte, comme lors de l’évaluation d’articles.

Originality.AI : ce logiciel commercial aide les éditeurs à détecter le plagiat et l’écriture IA. Il affiche une précision globale de 96% et coûte 1 centime par 100 mots.

ZeroGPT : disponible gratuitement, l’outil affiche une précision de 98 % en utilisant DeepAnalyse pour détecter si un texte a été généré par une IA ou un humain. Il est principalement utilisé par les enseignants, les écrivains, les contrôleurs qualité, les pigistes et les rédacteurs.

Comment détecter les textes générés par l’IA a vu d’œil ?

Les écritures générées par l’IA, également appelées « textes génératifs », peuvent être difficiles à distinguer des écritures humaines. En effet, les modèles de langage tels que GPT-4 ont atteint des niveaux impressionnants de précision et de cohérence dans la production de textes. Ils peuvent rivaliser avec ceux créés par des humains. Cependant, il existe des techniques pour détecter si un texte a été généré par une IA. À titre d’exemple, les modèles IA ont tendance à être plus répétitifs.

En outre, les textes générés par IA manquent de la nuance et de la complexité par rapport à un texte écrit par un être humain. De plus, les modèles peuvent manquer de connaissances de base. Cela pourrait se traduire par des erreurs et des incohérences dans leur texte.

Pourquoi il est nécessaire de détecter les contenus générés par IA ?

Avec l’avancée rapide de l’intelligence artificielle comme ChatGPT ou Google Bard, il devient de plus en plus crucial de détecter les contenus créés par IA. Ces modèles peuvent générer des textes qui semblent authentiques, mais qui en réalité sont créés par des algorithmes.

How to detect AI generated content (pictures, essays, articles, videos etc) will soon be a course to study in schools.



Because y’all moving mad with these AI tools. — ibe (@maziibe_) March 25, 2023

La détection de ces contenus est essentielle pour plusieurs raisons. Elle permet de prévenir la propagation de fausses informations et de la désinformation. En effet, ces dernières peuvent avoir un impact néfaste sur les individus et la société dans son ensemble.

De plus, la détection des textes rédigés par IA est nécessaire pour maintenir l’intégrité et la confiance dans les médias et les plateformes en ligne. En utilisant des outils de détection, il devient possible de filtrer les contenus inauthentiques et de fournir aux utilisateurs des informations fiables et vérifiées.