GPT-5.1 débarque : une IA plus chaude, avec de nombreuses personnalités

GPT-5 ne vous a jusqu’ici pas vraiment séduit ? GPT-5.1 pourrait bien vous convaincre, avec une IA capable d’être plus chaleureuse et d’adopter différentes personnalités pour mieux s’adapter à vos conversations.

Après un GPT-5 jugé trop froid et décevant par beaucoup, OpenAI revient à la charge avec un nouveau modèle de son IA phrase : GPT-5.1. Plus humain , plus expressif et doté d’options de personnalités à foison, il promet de transformer votre expérience avec ChatGPT. Mais est-ce que cette fois, la magie opère vraiment

GPT-5.1 : l’IA se fait plus humaine

GPT-5.1, présenté cette semaine, se veut chaleureux et surtout versatile que son prédécesseur. Deux modèles sont disponibles. Le premier, GPT-5.1 Instant, se décrit comme une IA plus humaine, plus intelligente et plus à l’écoute. Le second, GPT-5.1 Thinking, quant à lui, est capable de gérer les tâches simples avec rapidité et les tâches complexes avec persévérance.

GPT-5.1 Thinking now more effectively adjusts its thinking time based on the question, spending more time on complex problems, less on simple ones.



Responses are clearer with less jargon.

Vous pouvez ainsi dire adieu aux réponses froides et les maladresses du GPT-5 sorti en août. Avec GPT-5.1, OpenAI espère séduire ses 800 millions d’utilisateurs avec une IA qui comprend mieux vos demandes. Mais surtout, il s’agit d’un modèle capable d’ajuster son comportement selon le contexte.

Alors, ce sont maintenant les seuls modèles auxquels on aura droit ? Bonne nouvelle pour les amateurs de personnalisation, les modèles GPT-5 resteront accessibles pendant trois mois pour ceux qui préfèrent les anciens. Pourtant, le futur est clairement aux nouvelles versions.

Des personnalités à la carte pour votre chatbot

La vraie révolution de GPT-5.1, c’est son étalage de personnalités. OpenAI ajoute huit modes d’expression : Par défaut, Professionnel, Amical, Franc, Original, Efficace, Intello et Cynique.

Oui, vous pouvez maintenant demander à GPT-5.1, votre IA de vous répondre avec un brin de cynisme. Ou de se montrer carrément intello, selon l’humeur du jour. Mieux encore, certains utilisateurs pourront tester une expérimentation. Elle permet d’affiner directement le style de ChatGPT depuis les paramètres. C’est une vraie aubaine pour ceux qui veulent une IA qui parle presque comme eux, mais en mieux.

Cette montée en puissance arrive après un été un peu chaotique pour OpenAI. GPT-5 avait été critiqué pour ses améliorations jugées minimes. Beaucoup d’utilisateurs avaient préféré rester sur GPT-4o, moins ambitieux mais plus fiable. GPT-5.1, avec son intelligence accrue et sa capacité à s’adapter au ton désiré, est donc clairement une réponse à ces frustrations. Reste à savoir si ce modèle saura satisfaire le public.

