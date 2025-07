ChatGPT : vous pouvez maintenant choisir entre ces 3 personnalités

OpenAI introduit une grosse nouveauté : la possibilité de choisir la « personnalité » de ChatGPT. Fini le ton neutre et consensuel : vous pouvez désormais interagir avec un robot direct, un cynique sarcastique ou un savant enthousiaste. Un chatbot plus humain… mais aussi plus addictif ?

En début d’année, une mise à jour a rendu ChatGPT beaucoup trop flatteur. Ceci a causé de graves dégâts, allant jusqu’à rendre des utilisateurs complètement fous en les encourageant à plonger dans la psychose.

Depuis peu, c’est l’inverse : certains trouvent que le chatbot est devenu trop critique, trop sévère dans ces jugements. Il semble difficile de trouver un juste milieu…

Mais plutôt que de chercher à créer la personnalité parfaite, OpenAI a décidé de vous laisser choisir celle qui vous convient.

Avec la nouvelle mise à jour, vous pouvez désormais choisir la personnalité de l’IA avec laquelle vous souhaitez interagir : cynique, robotique ou érudit passionné, selon vos besoins du moment.

Trois personnalités (et bientôt plus ?)

The new "can select personality" feature is now visible in the ChatGPT web app – available personalities are Cynic, Robot, Listener, Sage, and Default



Each personality appears to influence the system message prompt's personality section, including detailed instructions about… pic.twitter.com/ahLFeLz010 — Tibor Blaho (@btibor91) July 22, 2025

C’est dans le menu « Personnaliser ChatGPT », accessible via votre profil utilisateur, que la nouveauté est apparue.

Une option « Quel ton ou style ChatGPT doit-il adopter ? » permet désormais de choisir entre plusieurs personnalités, avec des effets immédiats sur le style de réponse.

Parmi les choix disponibles :

Cynique : une version sarcastique et critique de ChatGPT. Fini les compliments excessifs ou les validations automatiques : ce mode est là pour vous challenger , sans filtre.

: une version de ChatGPT. Fini ou les : ce mode est là pour , sans filtre. Robot : un style froid, direct , efficace. Idéal pour ceux qui veulent aller droit au but , sans fioritures ni empathie superflue.

: un style , efficace. Idéal pour ceux qui veulent , sans superflue. Savant : la version nerdy et enthousiaste de l’IA. Elle s’adresse aux curieux, aux passionnés, aux amateurs de connaissances… avec un ton positif et engagé.

Deux autres personnalités sont aussi évoquées par OpenAI :

À l’écoute , pour un ton réfléchi et bienveillant , plus empathique .

, pour un ton , plus . Et le style Par défaut, décrit comme enjoué et adaptable, qui reste celui utilisé par la majorité des utilisateurs à ce jour.

Chacune de ces personnalités influence la façon dont ChatGPT formule ses réponses, ses intonations verbales (dans le cas des versions vocales), son humour, et même son niveau de contradiction.

À noter : la fonctionnalité est encore en cours de déploiement. Tous les utilisateurs n’y ont pas encore accès, mais OpenAI confirme qu’un lancement mondial progressif est en cours.

La stratégie diabolique d’OpenAI pour vous rendre addict

Cette mise à jour s’inscrit dans une stratégie machiavélique d’OpenAI : rendre l’IA plus humaine, plus personnalisée, et donc plus engageante.

Et dans le cas de ChatGPT, cela passe désormais par le ton, l’attitude, voire la posture émotionnelle du chatbot.

En ajoutant des personnalités, OpenAI cherche à renforcer le lien affectif entre l’utilisateur et l’IA. Un lien qui, selon certaines études, peut devenir très fort… voire un peu trop.

Car plus l’IA vous ressemble, ou vous répond selon vos codes, plus vous êtes susceptible de lui parler, longtemps, souvent, intensément.

Et les chiffres montrent que ça fonctionne. ChatGPT traite aujourd’hui 2,5 milliards de requêtes par jour, contre 1,6 milliard début 2024.

L’outil compterait plus de 500 millions d’utilisateurs actifs chaque semaine. Et les utilisateurs intensifs passeraient en moyenne plus de 1h20 par jour à interagir avec le chatbot, selon The Guardian.

Derrière ce changement de ton, il y a aussi une logique d’usage prolongé, de fidélisation, et, ne soyons pas naïfs, de monétisation.

En rendant ChatGPT plus malléable, plus attachant ou plus piquant, OpenAI espère prolonger les sessions… et justifier ses futures offres premium.

Autre enjeu stratégique : rattraper la concurrence. Car Microsoft Copilot, Claude (Anthropic) ou Gemini (Google) testent eux aussi des assistants aux personnalités multiples.

Certains misent déjà sur des « voix de personnages », comme le style « Gen Z », très bavard et familier, ou sur des IA conçues comme des compagnons émotionnels.

Par exemple, depuis quelques jours, Grok peut incarner différents personnages. Notamment la belle blonde dragueuse Ani qui rencontre un succès fou…

Avec cette mise à jour, OpenAI le confirme : la bataille de l’IA ne se joue plus seulement sur les performances, mais sur le style.

Quels avantages pour l’utilisateur ?

Cette personnalisation transforme la manière dont ChatGPT vous aide, et peut réellement le rendre plus utile.

Besoin de clarté sans détour ? Le mode Robot devient un assistant de productivité redoutable. Il tranche, synthétise, exécute. Parfait pour coder, faire de la gestion de projet, ou poser des diagnostics simples sans enrober.

En quête de stimulation intellectuelle ? Le mode Savant pousse au raisonnement, aux rebonds, à la curiosité.

Il donne l’impression de discuter avec un professeur enthousiaste ou un camarade passionné, sans le ton professoral. Idéal pour apprendre, comprendre, approfondir.

Envie d’un regard critique ? Le mode Cynique joue le rôle du contradicteur. Il remet vos idées en question, ironise, pousse à sortir de votre zone de confort. C’est parfois brutal, mais souvent salutaire.

Et ce n’est pas tout. OpenAI permet aussi de configurer des adjectifs supplémentaires pour affiner encore la tonalité de l’IA : vous pouvez demander une voix franche, motivée, visionnaire, détaillée, optimiste, analytique…

Le tout via l’interface « Personnaliser ChatGPT ». Autre innovation : la possibilité d’indiquer vos préférences personnelles, vos activités, vos objectifs.

Vous êtes prof de maths ? L’IA adaptera ses exemples. Consultant en marketing ? Elle pourra aller plus vite à l’essentiel. Étudiant perdu avant un partiel ? Elle s’adaptera à votre rythme.

Mais quels sont les risques ?

Personnaliser l’IA n’est pas sans conséquences psychologiques, sociales… et techniques.

Car à force de modeler ChatGPT à votre image, vous risquez aussi de vous enfermer dans une prison numérique.

D’abord, le risque de dépendance. Une étude relayée par The Guardian a montré que les utilisateurs intensifs de ChatGPT (ceux qui l’utilisent plusieurs heures par jour) sont statistiquement plus isolés et plus sujets à la solitude.

En s’adaptant parfaitement à votre ton, votre humeur, vos attentes, l’IA devient un « interlocuteur idéal »… mais aussi un substitut relationnel.

Autre point d’alerte : la toxicité possible de certains modes. Des chercheurs ont observé que certaines personnalités IA, notamment les modèles sarcastiques ou trop « francs », peuvent multiplier par 6 la fréquence de contenus problématiques.

Y compris sexistes ou haineux, selon les prompts. Dans une étude publiée sur arXiv, ces variations comportementales amplifient les biais si elles ne sont pas strictement encadrées.

Et puis, il y a l’effet de bulle. En choisissant une IA « gentille », « optimiste », ou « motivée », on peut inconsciemment chercher du réconfort.

En optant pour un style « critique » ou « robotique », on peut, à l’inverse, entretenir une posture distante voire cynique.

Dans les deux cas, l’IA vous renvoie ce que vous attendez. Pas forcément ce dont vous avez besoin.

Ce que ça dit de notre relation à l’IA

Cette évolution de ChatGPT, en apparence anodine, révèle en réalité un changement profond dans notre rapport aux machines intelligentes.

Au départ, les IA étaient de simples outils : factuels, neutres, impersonnels. Mais désormais, trois ans après le premier ChatGPT, elles deviennent relationnelles.

On ne leur demande plus seulement des réponses, on attend une posture, un ton, une présence. Une écoute. Une contradiction. Une complicité.

Jusqu’où voulons-nous que l’IA nous ressemble ? À quel point voulons-nous lier des relations intimes avec ces algorithmes ?

Lorsque les robots humanoïdes seront suffisamment avancés, vont-ils remplacer nos amis, nos familles, nos partenaires amoureux ? L’avenir le dira…

Et vous, qu’en pensez-vous ? La personnalisation de ChatGPT est-elle une évolution positive ? Partagez votre avis en commentaire !

