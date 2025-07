Après MechaHitler, l’IA Grok devient une blonde sexy : tout savoir sur les Companions

D’un MechaHitler à une waifu gothique en nuisette, Grok fait un virage à 180°. Mais puisqu’il aime tellement changer de personnalité, Elon Musk lui a rendu service. Il l’a transformé en simulateur de petite amie virtuelle.

Cette nouvelle fonctionnalité baptisée « Companions » est accessible depuis le 10 juillet via l’offre premium SuperGrok (30 $ par mois). Néanmoins, Musk ne l’a annoncé sur X que le 14 juillet.

Vous pouvez donc dès maintenant discuter avec ces personnages virtuels. Et sachez qu’ils n’ont pas seulement été conçus pour aider… mais aussi pour charmer.

Parmi les personnages disponibles, il y a Ani, inspirée de Misa Amane, l’icône gothique de Death Note, un anime que Musk adore. Elle communique par émojis, blagues et messages suggestifs.

Cela dit, au fil des conversations, Ani créera une relation de plus en plus proche avec l’utilisateur. Elle peut même se montrer audacieuse parfois, enchaînant des remarques coquines et portant des tenues légères.

Une vidéo partagée sur YouTube révèle par exemple qu’elle se présente en nuisette transparente. Toujours avec ses sous-vêtements, bien entendu. Grok ne franchit pas tout à fait la ligne rouge.

Ce type de contenu n’est disponible que pour les adultes. Ce, puisque l’accès aux services premium de X et Grok est réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.

À part Ani, Grok propose aussi un personnage nommé Rudy. C’est un panda roux doux et purement amical. Il inspire la confiance et l’empathie.

D’autres companions IA ont également été annoncés, notamment des personnages masculins. Toutefois, pour l’heure, ils ne sont pas encore disponibles.

Et très bientôt, vous pourrez aussi créer votre propre compagnon numérique. À vous de choisir sa voix, son apparence, sa personnalité.

Sachez que vous n’aurez pas accès à cette fonctionnalité si vous ne l’activez pas. Et ce, même si vous êtes un abonné premium SuperGrok.

