Une appli pour vérifier votre identité sur internet ? La France va tester !

La France va expérimenter une appli européenne de vérification d’identité en ligne. Un changement majeur qui pourra sans doute transformer nos habitudes sur Internet.

Vous avez l’habitude d’ajouter quelques années à votre âge pour enfin mater ce film interdit aux moins de 18 ans ? Ou, à l’inverse, vous vous rajeunissez un peu sur les applis de rencontre pour charmer plus facilement ?

Quelle qu’en soit la raison, vous ne pourrez bientôt plus mentir. Parce qu’une application qui va en savoir beaucoup sur vous est sur le point de faire son entrée en France. Oui, je sais, ça casse un peu l’ambiance. Mais l’objectif affiché par l’État est d’intensifier les règles, histoire de rendre Internet plus sûr.

Peut-on vraiment faire confiance à cette appli qui vérifie notre identité ?

Lundi 14 juillet, la Commission européenne a annoncé le lancement d’une nouvelle application pour vérifier l’âge des utilisateurs en ligne. Le but est de protéger les mineurs des contenus inappropriés sur Internet.

« Ce dispositif permettra aux utilisateurs de prouver facilement qu’ils ont plus de 18 ans, ce qui protégera les enfants des contenus inappropriés » a déclaré Henna Virkkunen, commissaire européenne responsable des questions technologiques.

Mais qu’en est-il de nos informations sensibles ? C’est là que ça devient intéressant. Selon la Commission, cette application vous permet de garder le contrôle total de votre identité. Rassurez-vous, votre deuxième prénom que vous détestez ne sera pas dévoilé.

Si cela ne vous suffit pas encore, la suite pourrait bien vous apaiser davantage. En effet, la Commission européenne affirme que « Personne ne serait en mesure de suivre, de voir ou de reconstruire le contenu que les utilisateurs individuels consultent. »

Ce qui veut dire qu’aucune entreprise, aucun tiers ne pourra savoir ce que vous avez consulté en ligne grâce à cette preuve d’âge. Il est impossible de tracer votre activité ou encore de reconstituer votre histoire de navigation.

Mieux encore, l’application est basée sur une technologie open source. Cela signifie qu’elle est ouverte et transparente. Ce qui, en principe, devrait renforcer notre sérénité.

À chacun ses règles !

La France ne sera pas seule dans cette aventure. Danemark, Grèce, Italie et Espagne vont aussi la rejoindre. Cette appli de vérification d’identité est un prototype européen que chaque pays membre de l’UE pourra ajuster en fonction de ses propres règles.

C’est plutôt malin, non ? Parce qu’au fond, chaque pays sait ce qui fonctionne le mieux chez lui et comment adapter la réglementation. Mais on sent que pour la France risque d’être particulièrement serré !

En effet, en juin, le président Emmanuel Macron a déjà menacé d’interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. « d’ici quelques mois ». Une règle comme celle-ci, on ne la retrouve nulle part ailleurs qu’en France.

Application européenne pour protéger les mineurs en ligne: "C'est impératif d'avoir cette vérification d'âge", assure Véronique Béchu#ApollineMatin pic.twitter.com/5gHSWkR6V7 July 15, 2025

Ainsi, pour naviguer en toute fluidité sur Internet, le mieux sera de se plier à cette nouveauté. Ce qui est intéressant, c’est que cette appli marchera aussi avec les futurs systèmes d’identité numérique en Europe. Elle pourra donc s’intégrer facilement aux outils qu’on utilisera bientôt pour s’identifier en ligne.

Par ailleurs, ce ne sont pas les utilisateurs qui portent tout le poids de la prudence ! En parallèle, la Commission européenne a aussi mis la pression sur les plateformes elles-mêmes. Notamment celles qui sont accessibles aux jeunes. Elle leur a envoyé des recommandations pour qu’elles mettent en place des protections pour les mineurs.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.