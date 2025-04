Comment la gestion des identités et accès s’adapte-t-elle à la décentralisation à l’ère du numérique?

La gestion des identités et accès en ligne connaît une transformation majeure. Au lieu d’utiliser des systèmes traditionnels où une autorité centrale stocke et vérifie tout, de plus en plus de personnes et de services se tournent vers des options décentralisées. Ces nouveaux systèmes permettent aux utilisateurs de mieux contrôler leurs données personnelles, en choisissant ce qu’ils souhaitent partager et quand.

Comprendre l’identité décentralisée (IDD)

L’identité décentralisée, ou IDD, permet aux utilisateurs de gérer leur propre identité numérique sans avoir besoin de l’approbation d’une organisation centrale. Avec l’IDD, vos données personnelles ne sont pas stockées sur les serveurs des grandes entreprises. Elles restent chez vous, généralement dans une application sécurisée ou un portefeuille numérique.

Vous décidez quelles informations partager et avec qui. Cela modifie la façon dont les services en ligne interagissent avec les utilisateurs. Par exemple, au lieu de fournir à une entreprise votre nom complet, votre date de naissance et votre adresse pour vous inscrire, vous pouvez prouver que vous avez l’âge requis ou que vous résidez dans un certain pays.

Des projets comme Entra Verified ID de Microsoft et eIDAS 2.0 de l’UE expérimentent déjà des solutions pour concrétiser ce projet à plus grande échelle. L’idée principale est simple : partager moins, garder le contrôle et mieux sécuriser ses données.

Normes et protocoles émergents

Pour que l’identité décentralisée fonctionne entre différents services et pays, des règles communes sont nécessaires. C’est là qu’interviennent les nouvelles normes et protocoles. L’objectif est de garantir la compatibilité de ces systèmes, quel que soit leur concepteur.

Dans le secteur des cryptomonnaies, certains utilisateurs privilégient les transactions privées. Une tendance croissante est l’utilisation de portefeuilles et de plateformes permettant l’ Échange sans KYC. Ces systèmes permettent d’acheter, de vendre et d’échanger des cryptomonnaies sans vérification d’identité complète.

Au lieu de télécharger des documents ou d’attendre une approbation, les utilisateurs restent anonymes tout en bénéficiant de fonctionnalités de sécurité de haut niveau comme la protection biométrique, la protection Fireblocks et l’authentification à deux facteurs. Ce modèle s’adresse aux personnes soucieuses de leur vie privée, tout en souhaitant un moyen sécurisé d’interagir avec leurs ressources numériques.

Avantages du contrôle d’accès décentralisé

L’une des principales raisons de l’adoption de l’accès décentralisé est la protection de la vie privée. Avec les identifiants et les vérifications d’identité traditionnels, de nombreuses données personnelles sont collectées et stockées.

Ces informations peuvent être perdues, volées ou vendues. Les systèmes d’accès décentralisés fonctionnent différemment. Vous prouvez toujours votre identité, mais vous ne communiquez pas toutes vos informations à chaque fois.

Ceci est particulièrement utile pour les services qui n’ont besoin de vérifier qu’une seule information vous concernant, comme votre âge ou votre localisation, sans avoir besoin de tout le reste. Cette approche offre une plus grande confidentialité, donne le contrôle aux utilisateurs et minimise les expositions inutiles.

L’identité décentralisée commence à jouer un rôle dans la façon dont les citoyens se connectent aux services publics. Dans de nombreux pays, l’accès aux soins médicaux, aux impôts ou aux prestations sociales nécessite encore de remplir de longs formulaires, de se rendre dans des bureaux ou d’attendre la vérification de documents.

Grâce à une identité décentralisée, une grande partie de ce processus peut être simplifiée. Au lieu d’envoyer des informations personnelles à plusieurs services, les utilisateurs peuvent partager uniquement les informations nécessaires à ce moment précis, directement depuis leur portefeuille numérique.

Cela permet de réduire les délais et de limiter les risques d’erreurs ou de fuites de données. L’intégration d’une identité décentralisée à ce type de programmes pourrait aller plus loin en supprimant le besoin de bases de données centrales, souvent lentes à mettre à jour ou vulnérables aux piratages.

L’avenir de l’identité dans un monde décentralisé

À mesure que de plus en plus d’industries explorent l’identité décentralisée, nous la verrons probablement dépasser le cadre des technologies pour s’intégrer à la vie quotidienne. De l’ouverture d’un compte bancaire à la connexion à un service de streaming, contrôler l’utilisation de son identité pourrait devenir la norme.

Des projets d’envergure, comme le Cadre européen pour l’identité autonome, œuvrent déjà à la création de systèmes transfrontaliers et transsectoriels. S’il reste encore du travail à faire, notamment pour rendre ces systèmes faciles d’utilisation pour tous, la transition est bien engagée.

