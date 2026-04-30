GPT-6 déjà teasé par le PDG : OpenAI passe à la vitesse supérieure

OpenAI vient à peine de présenter GPT-5.5 que son patron évoque déjà GPT-6. L’allusion, mi-sérieuse mi-amusée, est née d’un mélange inattendu entre bugs techniques et créatures improbables.

Je ne sais pas si vous l’aviez remarqué, ChatGPT glissait régulièrement des gobelins, gremlins, trolls ou autres créatures dans ses réponses. Bien que certains trouvent ces références mignonnes, d’autres les jugent agaçantes.

D’autant que le modèle GPT 5.5 n’est pas le seul concerné, cette manie bizarre a commencé dès GPT 5.1. Mais entre GPT-5.2 et GPT-5.4, la mention de ces créatures a complètement explosé.

OpenAI a ainsi ordonné à GPT 5.5, à travers des instructions, d’éviter de parler de ces spécimens. Les curieux l’ont découvert et l’histoire a enflammé la communauté tech sur X.

Et justement, c’est là que le PDG d’OpenAI Sam Altman a teasé GPT-6, avec « avec des gobelins en plus ».

Qu’est-ce que l’histoire de gobelins a à voir avec GPT-6 au juste ?

Comme dit tout haut, l’obsession de ChatGPT pour les gobelins a enflammé X. Beaucoup en ont alors fait des sujets de moquerie. Et Sam Altman en a fait autant.

Juste après qu’OpenAI a expliqué pourquoi il a interdit formellement à GPT 5.5 de mentionner ses créatures préférés, Altman a publié une capture d’écran. L’image parlait mentionne l’entraînement de GPT-6… avec « encore plus de gobelins ».

Si on prend cette déclaration au premier degré, on peut dire que ce n’est qu’un humour de plus à propos des gobelins. Seulement, rien n’indique que cette affirmation ne cache pas une part de vérité.

Et si au fait, GPT-6 arrive bientôt ? Bien sûr, Altman n’a donné aucun détail concret. Pas de date, pas de fonctionnalités précises. Juste une petite phrase glissée avec humour

Quoi qu’il en soit, cette plaisanterie laisse entrevoir une nouvelle génération d’IA plus stable, plus cohérente. Et surtout moins sujette à ce type de dérives inattendues.

Et si les indices partagés ces derniers mois s’avèrent vrais, l’évolution ne s’arrête pas à la fiabilité. Une mémoire améliorée et une meilleure intégration avec les fichiers et les applications sont en vue.

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