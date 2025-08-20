GPT-6 : l’IA qui va (vraiment) changer nos vies ? Tout ce qu’on sait déjà

GPT-6 veut s’attaquer à ce qui reste la plus grande faiblesse des IA conversationnelles : l’oubli permanent.

Moins de deux semaines après le lancement de GPT-5, Sam Altman parle déjà de GPT-6. Lors de son passage à San Francisco, le PDG d’OpenAI décrit ce futur modèle comme (encore) une étape décisive. Mais cette fois, il promet en prime une ChatGPT qui se souvient de vous et vos préférences.

La mémoire comme rupture technologique

La mémoire est la fonctionnalité centrale de GPT-6. Elle doit permettre à l’IA de retenir les échanges, d’apprendre au fil du temps et d’offrir une expérience réellement personnalisée.

Selon Altman « les gens veulent des modèles qui se souviennent des choses au fil du temps ». Jusqu’ici, chaque session avec ChatGPT repartait de zéro.

Avec GPT-6, l’IA se rapproche d’un véritable assistant personnel plus humain. Le modèle pourra garder l’historique des projets, intégrer vos préférences et même suivre vos objectifs à long terme.

Une telle évolution lui permettrait d’anticiper vos besoins, de proposer des solutions avant même que vous ne les formuliez et de s’adapter à votre rythme.

Dans la pratique, cela signifie que GPT-6 saura retenir vos choix de style, ajuster son ton à votre manière de communiquer et reprendre une tâche là où vous l’aviez laissée.

GPT-6 se souvient de tout… et après ?

Si l’IA retient chaque détail, que fait-elle de ces données ? Qui y aura accès ? Comment éviter que cette mémoire ne se transforme en menace pour la vie privée ? Sam Altman n’a pas éludé la question.

Il reconnaît que la mémoire à long terme soulève des enjeux éthiques et sécuritaires. Sans transparence et sans contrôle clair pour l’utilisateur, cette innovation pourrait vite basculer vers l’inconfort ou, pire, la surveillance.

L’annonce de GPT-6 paraît d’ailleurs prématurée. Certains estiment que c’est une manœuvre visant à faire oublier l’échec du lancement de GPT‑5.

Jugé plus froid, moins engageant et parfois moins utile que son prédécesseur, il a déçu une partie des utilisateurs. Certains ont même parlé de régression.

OpenAI a dû corriger le tir discrètement en ajustant la tonalité du modèle pour le rendre plus chaleureux. Avec GPT-6, l’entreprise doit redresser la barre ; Altman en est conscient et il entend frapper fort.

Parmi les nouveautés, il a présenté l’idée d’une IA dont la personnalité serait modulable. GPT-6 pourrait ainsi s’adapter aux sensibilités des utilisateurs : neutre pour certains, plus engagé ou conservateur pour d’autres.

Pour concevoir cette flexibilité, OpenAI s’appuie même sur des psychologues, chargés d’évaluer le ressenti des utilisateurs et de mesurer l’impact de la mémoire sur leur bien-être.

Mais malgré le battage, rien n’est encore fixé. Aucune date de lancement n’a été annoncée. Altman s’est contenté de suggérer que GPT-6 pourrait arriver plus rapidement que l’intervalle séparant GPT‑4 et GPT‑5.

