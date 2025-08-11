GPT-5 fait un flop : OpenAI ressuscite GPT-4o face à la colère générale

Si vous aussi vous êtes déçu par GPT-5, OpenAI vous laisse revenir à GPT-4o. Eh oui, certains ne veulent pas du nouveau modèle, malgré les promesses d’Altman d’une IA plus rapide, plus intelligente et plus fiable.

Vous l’avez remarqué vous aussi ? Depuis le lancement de GPT-5, ce jeudi 7 août, impossible d’y échapper. Tout le monde a automatiquement été basculé sur le nouveau modèle. J’avoue, j’ai trouvé ça un peu brutal.

Mais visiblement, OpenAI a entendu les critiques et les demandes des utilisateurs. La preuve ? Au lieu de rester campée sur GPT-5, l’entreprise a décidé de remettre GPT-4o sur la table. On peut donc désormais choisir de réutiliser l’ancien modèle.

Pourquoi beaucoup préfèrent GPT-4o à GPT-5 ?

À peine quelques jours après le lancement de GPT-5, les demandes pour un retour de GPT-4o ont explosé. Surprenant, non ? Surtout qu’Altman décrit ce nouveau modèle comme ayant des capacités d’un niveau de doctorat. Il a aussi promis un meilleur raisonnement, un codage plus rapide et une écriture longue optimisée.

Et pourtant, apparemment, le lancement de GPT-5 n’a pas fait l’unanimité. Pourquoi donc ? Beaucoup regrettent la personnalité et le style conversationnel qui faisaient le charme de GPT-4o. Sur Reddit, des centaines d’utilisateurs ont comparé la disparition de GPT-4o à la perte « d’un ami de confiance ».

Plusieurs ont même qualifié le nouveau modèle d’« efficace, mais sans âme ». Comparé à GPT-4o, GPT-5 délivre des réponses souvent plus courtes. Pour certains, il montre même une capacité réduite à accomplir certaines tâches.

De nombreux utilisateurs ont aussi exprimé leur frustration de voir leurs limites d’utilisation quotidiennes dépassées trop rapidement. D’autres ont même été plus fermes. Ils ont affirmé que s’ils ne pouvaient pas retrouver GPT-4o, ils annuleraient leur abonnement à l’offre payante d’OpenAI.

Une décision rapide

Wanted to provide more updates on the GPT-5 rollout and changes we are making heading into the weekend.



1. We for sure underestimated how much some of the things that people like in GPT-4o matter to them, even if GPT-5 performs better in most ways.



2. Users have very different… August 8, 2025

OpenAI n’avait pas le choix. La société n’a d’ailleurs pas tardé à réagir. Au début du week-end, Sam Altman a confirmé que GPT-4o ferait son retour. Mais uniquement comme option disponible pour les abonnés Plus. Cependant, sa présence à long terme dépendra du nombre réel d’utilisateurs qui choisiront ce modèle à l’avenir.

GPT 4o is back, you will find it in the legacy models in the settings page. pic.twitter.com/yJO4yxcNma — Abdel Latrache (@AbdelVA) August 10, 2025

Pour autant, OpenAI ne compte pas abandonner GPT-5. Des améliorations sont déjà en route pour rendre ce modèle meilleur. Altman a dit qu’il allait doubler temporairement les quotas d’utilisation pour les abonnés Plus. En attendant que tout soit bien déployé. Il a aussi reconnu un problème technique avec l’autoswitcher au lancement a rendu GPT-5 « beaucoup plus bête » que prévu.

Même si certains sont déçus, OpenAI reste motivé pour faire évoluer GPT-5. Les ajustements annoncés montrent que la société écoute ses utilisateurs et veut offrir une expérience à la hauteur des promesses.

