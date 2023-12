GPT-4 : qu’est-ce que c’est et comment accéder à Chat GPT-4 ? (+ Mises à jour clés dans GPT-4 Turbo)

Explorez la puissance de GPT-4 dans ce guide complet. Découvrez comment accéder à Chat GPT-4 et utilisez-le pour rationaliser votre flux de travail.

Si vous aimez l’intelligence artificielle (IA) et le traitement du langage naturel (NLP), vous avez probablement utilisé ChatGPT. Il est bien connu pour ses capacités impressionnantes et est largement utilisé.

Cependant, si vous utilisez toujours la version gratuite deChatGPT, qui vous permet uniquement d’exploiter la puissance de GPT-3.5, il y a quelque chose de plus pour vous. Dans cet article, nous explorerons le modèle d’IA mis à niveau dans GPT-4. Continuez à lire pour découvrir les fonctionnalités améliorées qu’il offre.

Qu’est-ce que GPT-4 ?

GPT-4, ou Generative Pre-trained Transformer 4, représente la quatrième évolution de la série de grands modèles de langage d’OpenAI. OpenAI à officiellement introduit GPT-4 le 14 mars 2023, et il est accessible via l’API OpenAI pour les clients payants. Il suit les traces de GPT-3, la centrale derrière le chatbot IA largement utilisé ChatGPT.

Contrairement à ses prédécesseurs, GPT-4 possède une fonctionnalité multimodale, lui permettant de traiter à la fois les entrées de texte et d’image tout en générant des sorties de texte. Cette fonctionnalité innovante ouvre une myriade de possibilités pour des interactions utilisateur améliorées et des applications créatives au sein de la plateforme ChatGPT.

Où puis-je accéder à GPT-4 ?

Il existe plusieurs façons d’accéder à GPT-4, en fonction de vos besoins et préférences. Voici quelques-unes des options :

Abonnez-vous à ChatGPT Plus

Si vous souhaitez utiliser GPT-4, vous pouvez vous inscrire à ChatGPT Plus, qui est un service d’abonnement payant qui vous permet de discuter avec GPT-4 sur ChatGPT. Il coûte 20 $ par mois et couvre son utilisation uniquement sur le Site officiel de ChatGPT.

Vous pouvez sélectionner le modèle GPT-4 dans une liste déroulante et profiter de ses fonctionnalités et capacités avancées. Cependant, les abonnés ChatGPT Plus ont une limite d’utilisation de 50 messages toutes les 3 heures.

API OpenAI

Si vous souhaitez utiliser GPT-4 pour écrire, vous pouvez demander l’API d’OpenAI, qui est une plate-forme qui donne accès à divers modèles d’IA, dont GPT-4. Vous pouvez utiliser l’API pour générer, modifier et itérer sur des textes avec GPT-4, ainsi que pour intégrer GPT-4 à d’autres applications et services.

L’API d’OpenAI a une liste d’attente et vous devez payer des frais en fonction de votre utilisation. Il facture des frais basés sur le nombre de tokens que vous utilisez dans les requêtes adressées aux modèles. Les prix des modèles GPT-4 sont par tranche de 1 000 tokens et varient en fonction de la taille et des fonctionnalités du modèle.

Optez pour un outil tiers

Si vous voulez essayer GPT-4 gratuitement, HIX.AI est votre solution. C’est un copilote d’écriture d’IA tout-en-un qui vous permet de discuter ou de générer des textes avec GPT-4 à diverses fins, telles que la rédaction d’articles de blog basés sur des faits, la relecture de contenu, les résumés de texte, la réécriture d’articles, la traduction linguistique, et bien plus encore.

Il propose un essai gratuit pour vous permettre de tester la puissance de GPT-4 et un plan tarifaire raisonnable pour chaque produit principal. De plus, il existe une méthode simple pour gagner des mots GPT-4 gratuits.

Cette plateforme se distingue non seulement par son prix mais aussi par ses capacités. Cela va au-delà de ChatGPT en développant plusieurs outils pour répondre à différents besoins, comme mentionné ci-dessus. Tous ces outils sont conviviaux et conçus pour produire un contenu de haute qualité adapté à vos besoins.

Par exemple, reconnaissant l’importance de l’exactitude factuelle dans la création d’articles, HIX.AI a introduit ArticleGPT. Il obtient des informations à partir de références crédibles et des sources spécifiques fournies par les utilisateurs, garantissant que tous les articles générés sont 100 % fondés sur des faits, optimisés pour le référencement et sans plagiat.

Contrairement à ChatGPT, qui crée uniquement du contenu en fonction de votre invite de saisie, HIX.AI propose huit types d’entrées de création de contenu. Chaque entrée est spécialisée dans un type de contenu spécifique, garantissant la maîtrise de la diffusion de contenu dans cette catégorie.

Donc, si votre objectif est de rédiger des articles de blog détaillés, des articles de presse, des avis sur les produits, des guides pratiques, des récapitulatifs des produits Amazon, etc… , opter pour ArticleGPT s’avère plus efficace que d’utiliser GPT-4 sur ChatGPT.

GPT-4 fonctionne via un réseau neuronal profond contenant des centaines de milliards de paramètres, des valeurs numériques déterminant la manière dont le réseau traite les données d’entrée et de sortie.

Pour s’entraîner, GPT-4 s’appuie sur un vaste ensemble de données comprenant des données de texte et d’images collectées sur Internet, notamment des sources telles que Wikipedia, Reddit, des articles de presse et des livres. Pendant la formation, le modèle reçoit des données d’entrée et est chargé de prédire le mot ou l’image suivante en fonction des précédents.

Ce processus permet au modèle de saisir des matrices, des règles et des relations au sein du langage naturel et des images.

En utilisant une technique connue sous le nom d’auto-attention, GPT-4 peut se concentrer sur les aspects les plus pertinents des données d’entrée tout en ignorant les aspects non pertinents. Cette capacité aide le modèle à générer des textes cohérents et contextuellement pertinents.

Que peut faire GPT-4 ?

GPT-4 excelle dans les tâches que GPT-3 peut effectuer mais avec des compétences améliorées. Il peut rédiger des essais avec brio, des articles de blog, des critiques de produits et des articles de presse, offrant ainsi une qualité, une précision et une créativité supérieures. De plus, GPT-4 est capable de générer, d’éditer et de collaborer avec les utilisateurs sur des projets d’écriture créative et technique, notamment la composition de chansons, la création de scénarios et l’adaptation au style d’écriture d’un utilisateur.

Par rapport à GPT-3, GPT-4 démontre une capacité améliorée à gérer des instructions plus complexes et nuancées. Par exemple, il peut accomplir des tâches difficiles, comme résumer l’intrigue d’un film en une seule phrase où chaque mot commence par la lettre suivante de l’alphabet de A à Z, sans répétition.

Une autre caractéristique notable de GPT-4 est sa capacité à traiter les entrées d’images et à générer les sorties de texte correspondantes, telles que des légendes, des descriptions ou des récits. Cet attribut fait de GPT-4 un outil robuste pour la narration visuelle et la création de contenu.

Quels sont les défis du GPT-4 ?

Bien que GPT-4 possède des capacités impressionnantes, il n’est pas sans défis ni limites :

Imperfections : GPT-4 n’est pas parfait et peut commettre des erreurs, telles que la présentation de faits erronés ou déformés, des erreurs grammaticales ou la génération de contenu inapproprié ou offensant.

: GPT-4 n’est pas parfait et peut commettre des erreurs, telles que la présentation de faits erronés ou déformés, des erreurs grammaticales ou la génération de contenu inapproprié ou offensant. Manque de traits humains : étant non humain, GPT-4 manque de bon sens, d’émotions et de valeurs. Cette absence peut influencer sa compréhension et sa génération de textes.

: étant non humain, GPT-4 manque de bon sens, d’émotions et de valeurs. Cette absence peut influencer sa compréhension et sa génération de textes. Coût : GPT-4 n’est pas librement accessible ; un abonnement à l’API OpenAI est requis, ce qui peut s’avérer coûteux pour certains utilisateurs ou applications.

Conscient de ces défis, OpenAI continue de développer ce modèle d’IA, conduisant à la sortie de la dernière itération – GPT-4 Turbo.

GPT-4 Turbo : avancées et impact

Après avoir introduit GPT-4 il y a huit mois, OpenAI a fait un nouveau pas en avant avec GPT-4 Turbo le 6 novembre 2023. Cette version représente un gros problème dans le monde des modèles d’IA, apportant de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui pourraient changer la façon dont nous utilisons l’IA.

GPT-4 Turbo peut désormais comprendre et répondre aux informations jusqu’en avril 2023, lui permettant ainsi de mieux comprendre les événements récents. Contrairement à avant, vous pouvez saisir des textes plus longs, jusqu’à 300 pages. Il prend également en charge les images DALL-E 3 et peut transformer le texte en parole. De plus, il est livré avec six voix différentes parmi lesquelles vous pouvez choisir lorsque vous recevez des réponses, ce qui le rend plus interactif.

Pour les prix, GPT-4 Turbo coûte 0,01 $ pour 1 000 tokens d’entrée et 0,03 $ pour 1 000 tokens de sortie. Il s’agit d’une réduction importante par rapport au prix du GPT-4 d’origine : trois fois moins cher pour l’entrée et deux fois moins cher pour la sortie.

Applications pratiques en entreprise

Les impacts pratiques de GPT-4 et GPT-4 Turbo vont bien au-delà de la nouveauté, offrant des avantages concrets aux entreprises de divers secteurs. Grâce à leurs fonctionnalités avancées, les entreprises peuvent rationaliser les processus, améliorer les interactions avec les clients et favoriser des solutions inventives.

Les capacités de traitement d’image permettent aux entreprises d’adapter les expériences client, d’affiner le contenu et d’améliorer les recommandations visuelles. De plus, les fenêtres contextuelles étendues s’avèrent utiles pour des tâches telles que l’analyse financière, le diagnostic médical et les évaluations de cybersécurité.

Néanmoins, il est crucial pour les entreprises d’établir des systèmes de vérification robustes pour garantir la précision et la fiabilité du contenu généré.

Conclusion

En conclusion, l’introduction de GPT-4 et de ses versions ultérieures représente un grand pas en avant dans le développement de modèles de langage d’IA. Ces modèles offrent diverses capacités qui pourraient changer la façon dont nous interagissons avec les technologies d’IA.

À mesure que les entreprises et les développeurs tirent le meilleur parti de GPT-4 et de ses fonctionnalités avancées, les possibilités d’innovation, de personnalisation et d’applications transformatrices dans différents secteurs s’ouvrent largement. Le chemin parcouru par GPT-4 et son impact sur la technologie ont ouvert la voie à une époque de progrès et de collaborations remarquables dans le domaine de l’intelligence artificielle.