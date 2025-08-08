GPT-5 est nul ?! Les internautes dégoûtés par cette « horrible » IA

Le dernier modèle de ChatGPT est là ! Et les premiers retours sont loin de faire l’unanimité. Tout le monde n’est pas satisfait. Certains trouvent même GPT-5 nul. Alors, que s’est-il passé ? Pourquoi cette IA tant attendue déçoit-elle autant ?

Avec les présentations d’Altman et de son équipe, on nous a promis un GPT-5 révolutionnaire. Cet outil est censé transformer notre façon d’interagir avec l’IA. Présenté comme étant plus intelligent, performant et rapide, le nouveau chatbot annonçait des prouesses exceptionnelles.

Comme beaucoup d’entre vous, j’étais impatient de découvrir cette puissance. Mais surprise, à en croire les témoignages des internautes, ce modèle n’a pas grand-chose dans le ventre. Certains vont même jusqu’à qualifier le GPT-5 de nul.

GPT-5 est-il vraiment si nul ?

Après le lancement de GPT-5 hier, beaucoup se sont empressés de le tester. Mais l’euphorie a été de courte durée. Sur Reddit, un fil de discussion intitulé « GPT-5 est horrible » a rapidement fait le buzz. Ceci a cumulé près de 3 000 votes positifs et plus de 1 200 commentaires. Le verdict des premiers utilisateurs est sans appel. La déception est immense.

Pourtant, les promesses étaient grandes ! On nous avait vendu un modèle capable d’éliminer les erreurs basiques et d’offrir une créativité sans précédent. Mais il semblerait que l’inverse se soit produit selon des utilisateurs.

GPT 5 keeps failing on responses to long text formats, especially code… 4 failures in 9 minutes for me now. pic.twitter.com/44ixCPZeeH — Carl (@HanssonCC) August 8, 2025

Certains internautes ont témoigné sur les réseaux sociaux des difficultés de GPT-5 avec l’orthographe. Oui, des fautes d’orthographe niveau CM1 pour une IA « niveau doctorat » comme le décrit Altman.

Un utilisateur a par exemple rapporté que GPT-5 répétait à plusieurs reprises qu’il y avait trois « B » dans « myrtille » ou trois « R » dans « Territoire du Nord ». Le chatbot a aussi montré ses limites en géographie. En effet, un autre utilisateur a signalé que l’IA n’arrivait pas à identifier correctement les États américains contenant la lettre « R ».

J’ai passé une partie de la nuit à évaluer #GPT5 pour l’intégrer à nos modèles de rédaction avec notre algorithme anti-détection. Résultat : 👎🏻.

Perte de qualité d’écriture, abus d’adjectifs inutiles, vocabulaire mal choisi et inadapté au contexte, style fade malgré le prompt. pic.twitter.com/yZMhpR9kRm August 8, 2025

C’est limité en plus ?

Non seulement GPT-5 est jugé nul. Mais il a aussi provoqué un tollé chez les abonnés à ChatGPT Plus. Ceux qui paient pour un service censé être supérieur. Car GPT-5 Thinking impose des limites sur les fonctionnalités. La version ne permet que 200 messages par semaine. Bien loin de l’expérience illimitée offerte par l’ancienne version.

ChatGPT literally got worse for every single Plus user today.



There's no way to reliably get thinking models anymore.

Before we had o4-mini, o4-mini-high and o3.



Now we have GPT-5 Thinking with 200 messages per week and a router that exclusively routes you to some small and… — Lisan al Gaib (@scaling01) August 8, 2025

Les internautes sont nombreux à regretter l’ancienne version. Sur les réseaux sociaux, les commentaires affluent. « Le 4.1 me manque. Ramenez-le » s’exclame un utilisateur. Un autre, plus pragmatique, propose « Ils auraient dû nous laisser garder les anciens modèles pendant qu’ils réparaient le nouveau. »

Toutefois, Altman a déclaré lors de sa présentation que GPT-5 n’avait encore pas atteint le niveau d’intelligence artificielle générale. En revanche, elle était déjà « généralement intelligente ». Difficile à croire quand on voit les erreurs de base qu’elle commet.

Je me pose bien la question. Comment faire confiance à une IA pour des tâches complexes et importantes si elle échoue sur des choses aussi simples ? L’espoir est qu’elle s’améliore.

Et vous, avez-vous déjà testé GPT-5 ? Si oui, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, surtout par rapport à l’ancienne version !

