ChatGPT-5 est là : ce que personne n’ose vous dire sur cette version

C’est LE buzz de la semaine ! Le fameux GPT-5 a débarqué dans ChatGPT le 7 août 2025, après des années de travail acharné. Et OpenAI ne manque pas de louanges pour ce nouveau modèle.

L’entreprise le présente comme un modèle plus intelligent, plus rapide, plus efficace et avec un raisonnement intégré. Sam Altman, le boss d’OpenAI, s’est amusé à comparer les versions :

« GPT-3, c’était un peu comme parler à un lycéen. GPT-4, plutôt un étudiant. Mais avec GPT-5, on a vraiment l’impression de s’adresser à un expert avec un doctorat ».

Et j’avoue que quand on parle de GPT-5, c’est la même chanson tourne en boucle. Non pas que ce n’est pas vrai. Mais en fait, un autre changement, tout aussi majeur, voire même plus important, est en train de passer presque inaperçu. Parce qu’après tout, l’expérience utilisateur, ça compte, non ?

ChatGPT-5 : une meilleure expérience utilisateur

La véritable révolution que représente GPT-5 ne réside pas tant dans ses performances techniques ou sa puissance brute, en effet. C’est surtout dans sa manière dont il interagit avec nous, ses utilisateurs.

Pendant longtemps, pour échanger avec l’IA, il fallait choisir parmi une ribambelle de versions et variantes, du genre 4o, o3, o4-mini, o4-mini-high, 4.1, 4.1-mini… Un vrai bazar pour qui ne s’y connaît pas.

Avec un abonnement Plus à 23 euros par mois, on naviguait entre pas moins de six modèles différents. Certes, cette avalanche de choix avait son sens pour OpenAI, surtout quand chaque modèle était spécialisé dans un domaine précis.

Certains étaient généralistes, d’autres spécialisés en raisonnement, rapides ou adaptés à des tâches spécifiques. Les pros de l’IA y trouvaient sans doute leur compte. Mais pour le commun des mortels, c’était surtout source de confusion.

OpenAI l’admet d’ailleurs eux-mêmes. Cette nomenclature devenue trop complexe, avec ses codes bizarres et ses labels en pagaille, finissait par ne plus rien vouloir dire. Au point que ça en devenait presque une blague.

Alors, avec ChatGPT-5, l’entreprise a décidé de faire le grand ménage et de simplifier l’expérience utilisateur. Terminé le casse-tête du sélecteur de modèles !

Un seul modèle pour les gouverner tous

Aujourd’hui, c’est simple : il n’y a plus qu’un seul modèle visible pour l’utilisateur lambda, et ce modèle, c’est GPT-5. Plus besoin de se demander si on privilégie o3 pour une réponse détaillée ou 4o pour une réponse rapide.

Bien sûr, en fouillant un peu dans les options, vous allez vous apercevoir que la possibilité de choisir un modèle existe toujours de façon plus restreinte. Avec l’abonnement Plus, par exemple, on peut encore basculer entre GPT-5 et GPT-5-thinking, et avec la formule supérieure, accéder à GPT-5-Pro.

Cependant, pour ceux qui ne veulent pas se compliquer la vie, c’est inutile. En coulisses, un sélecteur automatique continue de fonctionner. Il est juste invisible pour nous.

Le système choisit discrètement parmi plusieurs sous-modèles (comme 5-mini, 5-thinking ou 5-Pro), selon votre demande, sans qu’on ait à s’en soucier. Le but est de proposer une expérience uniforme pour tout le monde, que l’on soit un utilisateur gratuit ou un abonné.

